Бизнесмен Максим Криппа инвестирует в застройщика DIM. Что об этом известно

Украинский девелопер DIM и владелец бизнес-центра «Парус» и гостиницы «Украина» Максим Криппа объявили о партнерстве. Благодаря инвестициям Криппы застройщик планирует завершить строительство текущих объектов и начать работу над новыми, говорится в пресс-релизе застройщика DIM 24 февраля.

Ключевые факты

Криппа инвестирует в группу компаний DIM, строящую жилье в Киеве и области. Это его третья крупная инвестиция в недвижимость Украины за время полномасштабного вторжения, говорится в пресс-релизе.

«Я принял решение инвестировать в проекты компании DIM не только из-за их значительного инвестиционного потенциала, но и из-за нашего общего отношения к ведению бизнеса во время войны: они не боятся строить, я – инвестировать», – говорит Криппа.

Участие девелоперской группы компаний Максима Криппы позволит застройщику DIM не зависеть от объемов продаж, держать темпы строительства и завершить строительство жилья в запланированный срок, говорит основатель и управляющий партнер группы компаний DIM Александр Насековский. «Кроме того, мы сможем начать работу над новыми проектами», – добавляет он.

Сумма инвестиций пока не финализирована, детали будут разглашены позже, сообщили Forbes Ukraine в пресс-службе DIM.

Контекст

Портфель девелоперской компании DIM состоит из недвижимости в Киеве и области общей площадью более 900 000 кв. м. Введено в эксплуатацию 3670 квартир, построено более 355 922 кв. м жилых и коммерческих площадей. На стадии строительства находятся шесть проектов общей площадью более 346 000 кв. м.

Максим Криппа инвестировал в украинскую недвижимость более $100 млн. Об этом он рассказал в интервью Forbes Ukraine. Криппа владеет, в частности, киевским бизнес-центром «Парус», который он купил в 2023 году, и исторической гостиницей «Украина» в центре столицы, которую предприниматель приватизировал в 2024 году.