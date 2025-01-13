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В 2024 году в Украине ввели в эксплуатацию 181 новостройку, из них больше всего в Киевской области – исследование DIM.ria

Татьяна Антонюк /из личного архива
Татьяна Антонюк
Forbes

2 хв читання

За 2024 год в Украине ввели в эксплуатацию 181 новостройку, сообщает DIM.ria. Из них 38 в Киевской области и 20 – в Киеве. На декабрь 2024 года столица – лидер по ценам на первичном и вторичном рынках жилья, а также аренды: 1 кв. м на первичке стоил $1342, однокомнатная квартира – $87 654, а аренда однокомнатной – 17 176 грн.

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Ключевые факты

  • С января по декабрь 2024 года в Украине сдали в эксплуатацию 181 новостройку на 358 секций. Наибольшее количество завершенных объектов – в Киевской и Львовской областях: 38 и 37 соответственно. В Киеве ввели в эксплуатацию 20 новостроек.
  • В течение года в Украине возросло количество работающих отделов продаж новостроек: с 75,4% в конце 2023 года до 77% на конец декабря 2024 года.
В 2024 году в Украине ввели в эксплуатацию 181 новостройку, из них больше всего в Киевской области – исследование DIM.ria /Фото 1

Топ-5 областей, где сдали больше всего жилья в 2024 году в Украине

  • На первичном рынке жилья средняя стоимость за квадратный метр в долларе является самой дорогой в Киеве – $1342, однако за год она снизилась на 4% по состоянию на конец года. В Киевской области средняя стоимость – $782 за кв. м.
  • Вторую строчку по стоимости нового жилья занимает Закарпатская область с $1171 за кв. м, третью – Львовская из $1090 за кв. м.
  • Самое дешевое жилье в Запорожской области – $477 за кв. м, Черниговской и Сумской областях – $625 и $626 за кв. м соответственно.
В 2024 году в Украине ввели в эксплуатацию 181 новостройку, из них больше всего в Киевской области – исследование DIM.ria /Фото 2

Средняя стоимость 1 кв. м в новостройке

В 2024 году в Украине ввели в эксплуатацию 181 новостройку, из них больше всего в Киевской области – исследование DIM.ria /Фото 3

Стоимость покупки 1-комнатной квартиры на вторичном рынке

В 2024 году в Украине ввели в эксплуатацию 181 новостройку, из них больше всего в Киевской области – исследование DIM.ria /Фото 4

Стоимость аренды 1-комнатной квартиры

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  • В течение 2024 года одно-, двух- и трехкомнатные квартиры от владельцев дорожали в подавляющем большинстве областей. Самой дорогой локацией для покупки вторичного жилья остается Киев: в среднем $79 000 за однокомнатную квартиру, $115 000 за двухкомнатную и $155 000 за трехкомнатную.
  • На декабрь самые дорогие квартиры были в Киеве, Львовской и Закарпатской областях – $87 654, $72 611, $69 278 за однокомнатное жилье. Самые дешевые – в Сумской, Запорожской, Херсонской областях: $22 149, $19 733 и $13 800 соответственно.
  • В большинстве областей цена на аренду жилья выросла, более всего в Черновицкой, Ивано-Франковской, Киевской областях: 30–36% в секторе однокомнатных квартир. Самая дорогая аренда в Киеве, Львовской и Днепропетровской областях – 17 176 грн, 14 116 грн, 13 522 грн соответственно, самая дешевая – в Сумской, Харьковской, Херсонской: 5250 грн, 4787 грн, 4000 грн соответственно.

Контекст

На декабрь 2023 года в Украине работало 75,4% отделов новостроек, по данным DIM.ria.

За весь 2023 год в Украине сдали 108 новостроек на 214 секций. Из них 13 новых жилых комплексов на 32 секции в столице.

В декабре 2023-го цена 1 кв. м на первичном рынке в Киеве составила 57 983 грн. Вторым был рынок Ивано-Франковской области – 44 468 грн, третьим – Закарпатской – 43 717 грн за 1 кв. м.

В декабре 2023 года средняя цена однокомнатной квартиры в Киеве составляла $88 685, во Львовской области — $66 648, в Закарпатской — $53 401. Двухкомнатные больше всего стоили в Киеве – $114 902, Львовской области – $89 156, Одесской области – $69 190. Дороже всего продавали трехкомнатные в Киеве – $157 695, Львовской области – $111 919 и Одесской – $95 779.

В декабре 2023-го самая дорогая аренда однокомнатной квартиры была в Киеве – 16 425 грн, Львовской области – 14 445 грн, Волынской области – 12 700 грн. Аренда двухкомнатной в Киеве достигала 19 767 грн, в Днепропетровской области – 16 625 грн, Львовской – 15 879 грн. За трехкомнатную в месяц нужно было отдать 23 448 грн в Киеве, 19 187 грн в Днепропетровской области и 18 397 грн во Львовской.

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