Бізнесмен Максим Кріппа інвестує в забудовника DIM. Що про це відомо

Український девелопер DIM та власник бізнес-центру «Парус» і готелю «Україна» Максим Кріппа оголосили про партнерство. Завдяки інвестиціям Кріппи забудовник планує завершити будівництво поточних обʼєктів і почати роботу над новими, йдеться в пресрелізі забудовника DIM 24 лютого.

Ключові факти

Кріппа інвестує в групу компаній DIM, що будує житло в Києві та області. Це його третя значна інвестиція в нерухомість України під час повномасштабного вторгнення, йдеться в пресрелізі.

«Я прийняв рішення інвестувати в проєкти компанії DIM не тільки через їхній значний інвестиційний потенціал, а й через наше спільне ставлення до ведення бізнесу під час війни: вони не бояться будувати, я – інвестувати», – каже Кріппа.

Участь девелоперської групи компаній Максима Кріппи дасть забудовнику DIM змогу не залежати від обсягів продажів, тримати темпи будівництва і завершити будівництво житла в запланований строк, каже засновник і керуючий партнер групи компаній DIM Олександр Насіковський. «Крім того, ми зможемо почати роботу над новими проєктами», – додає він.

Сума інвестицій поки що не фіналізована, деталі будуть розголошені пізніше, повідомили Forbes Ukraine у пресслужбі DIM.

Контекст

Портфель девелоперської компанії DIM складається з нерухомості в Києві та області загальною площею понад 900 000 кв. м. Введено в експлуатацію 3670 квартир, збудовано понад 355 922 кв. м житлових та комерційних площ. На стадії будівництва перебувають шість проєктів загальною площею понад 346 000 кв. м.

Максим Кріппа інвестував в українську нерухомість понад $100 млн. Про це він розповів в інтерв’ю Forbes Ukraine. Кріппа володіє, зокрема, київським бізнес-центром «Парус», який він купив в 2023 році, та історичним готелем «Україна» в центрі столиці, який підприємець приватизував у 2024 році.