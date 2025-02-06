BlackRock готовит запуск биткоин-ETF в Европе – Bloomberg

Самый крупный в мире управляющий активами BlackRock планирует запустить биткоин-ETF для Европы, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Ожидается, что новый биржевой продукт будет зарегистрирован в Швейцарии.

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Запуск продукта в Европе может стать продолжением успеха американского крипто-ETF BlackRock, активы которого уже достигли $58 млрд.

Фонд планируется зарегистрировать в Швейцарии, а его маркетинг может начаться уже в этом месяце, пишет Bloomberg. Представители BlackRock пока не комментируют эту информацию.

Европейский рынок криптовалютных ETP-продуктов является предметом ожесточенной конкуренции: доступно более 160 продуктов, отслеживающих цены биткоина, эфира и других токенов. Однако его объем в $17,3 млрд меркнет по сравнению с объемом рынка США, отметило агентство.

Контекст

BlackRock является лидером в сфере биржевых фондов (ETF), управляя более $4,4 трлн в таких продуктах. Хотя криптовалютные ETP уже давно представлены на европейских биржах, для BlackRock это будет первый подобный фонд за пределами Северной Америки.

В последние годы BlackRock активно поддерживает цифровые активы. На Всемирном экономическом форуме в Давосе CEO компании Ларри Финк назвал биткоин «защитой от обесценивания традиционных валют».

Спрос на крипто-ETF в США взлетел после их запуска в прошлом году, привлекши $116 млрд. Лидером стал iShares Bitcoin Trust (IBIT) от BlackRock, установивший рекорд как самый успешный дебютный ETF в истории.

С 30 декабря 2024 г. в ЕС вступили в силу новые правила, регулирующие криптовалютные транзакции. Они направлены на усиление борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Прежде изменения коснутся владельцев частных криптовалютных кошельков (self-hosted wallets), которые осуществляют транзакции на сумму свыше €1000. Новые правила ЕС могут позволить привлечь больше институциональных инвесторов.

Биткоин-ETF (Exchange-Traded Fund) – инвестиционный фонд, торгующийся на бирже и отслеживающий цену биткоина. Он позволяет инвесторам вкладывать средства в биткоин, не покупая его напрямую. Компания-эмитент ETF покупает биткоины и создает фонд, разделенный на акции. Эти акции затем торгуются на бирже, как и обыкновенные акции компаний. Цена акции ETF зависит от цены биткоина, поэтому, покупая акцию ETF, инвесторы, по сути, инвестируют в биткоин.