BlackRock готує запуск біткоїн-ETF у Європі – Bloomberg

Найбільший у світі керуючий активами BlackRock планує запустити біткоїн-ETF для Європи, пише Bloomberg із посиланням на джерела. Очікується, що новий біржовий продукт буде зареєстрований у Швейцарії.

Деталі

Запуск продукту в Європі може стати продовженням успіху американського крипто-ETF BlackRock, активи якого вже досягли $58 млрд.

Фонд планують зареєструвати у Швейцарії, а його маркетинг може розпочатися вже цього місяця, пише Bloomberg. Представники BlackRock поки що не коментують цю інформацію.

Європейський ринок криптовалютних ETP-продуктів є предметом запеклої конкуренції: доступно понад 160 продуктів, що відстежують ціни біткоїна, етеру та інших токенів. Однак його обсяг у $17,3 млрд меркне порівняно з обсягом ринку США, зазначило агентство.

Контекст

BlackRock є лідером у сфері біржових фондів (ETF), керуючи понад $4,4 трлн у таких продуктах. Хоча криптовалютні ETP уже давно представлені на європейських біржах, для BlackRock це буде перший подібний фонд за межами Північної Америки.

Останніми роками BlackRock активно підтримує цифрові активи. На Всесвітньому економічному форумі в Давосі CEO компанії Ларрі Фінк назвав біткоїн «захистом від знецінення традиційних валют».

Попит на крипто-ETF у США злетів після їх запуску минулого року, залучивши $116 млрд. Лідером став iShares Bitcoin Trust (IBIT) від BlackRock, що встановив рекорд як найуспішніший дебютний ETF в історії.

Із 30 грудня 2024 року в ЄС набули чинності нові правила, що регулюють криптовалютні транзакції. Вони спрямовані на посилення боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Насамперед зміни торкнуться власників приватних криптовалютних гаманців (self-hosted wallets), які здійснюють транзакції на суму понад €1000. Нові правила ЄС можуть дозволити залучити більше інституційних інвесторів.

Біткоїн-ETF (Exchange-Traded Fund) – інвестиційний фонд, який торгується на біржі та відстежує ціну біткоїна. Він дозволяє інвесторам вкладати кошти в біткоїн, не купуючи його безпосередньо. Компанія-емітент ETF купує біткоїни та створює фонд, який розділений на акції. Ці акції потім торгуються на біржі, як і звичайні акції компаній. Ціна акції ETF залежить від ціни біткоїна, тому, купуючи акцію ETF, інвестори, по суті, інвестують у біткоїн.