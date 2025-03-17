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Боеприпасы для Leopard и ракеты IRIS-T. Германия передала Украине новый пакет военной помощи

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Зенитная установка Gepard /Getty Images

Зенитная установка Gepard Фото Getty Images

Германия передала новый пакет военной помощи Украине, который включает в себя боеприпасы, различные дроны, машины для разминирования и другое оборудование. Об этом идет речь в сообщении правительства страны от 17 марта.

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В частности, передано:

  • 24 бронемашины MRAP;
  • боеприпасы для танков Leopard 1 и БМП Marder;
  • три установки Gepard и 10 000 снарядов к ним;
  • ракеты для IRIS-T SLM, 5000 155-мм и 2000 122-мм боеприпасов;
  • 50 дронов-разведчиков VECTOR, 30 гусеничных дронов Gereon RCS, 30 систем обнаружения дронов;
  • две бронемашины для разминирования Wisent 1, 100 переносных систем разминирования, два минных трала, 8000 минометных снарядов калибра 120 мм.

В список вошли лазерные дальномеры, инфракрасные бинокли, транспорт, штурмовые винтовки и медицинские наборы.

Контекст

В феврале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке. В соответствии с соглашением Германия предоставит Украине военную помощь на сумму свыше €7 млрд в 2024 году, что значительно укрепит украинскую армию. ФРГ будет продолжать поддержку в течение всего срока действия соглашения.

В начале марта этого года Фридрих Мерц, лидер коалиции, одержавшей победу на парламентских выборах и вероятный следующий канцлер Германии, заявил о возможности быстрого выделения Украине более €3 млрд дополнительной помощи.

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