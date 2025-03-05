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Майбутній Канцлер Німеччини обіцяє розблокувати €3 млрд допомоги для України

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Фрідріх Мерц, лідер коаліції, яка здобула перемогу на парламентських виборах і ймовірний наступний канцлер Німеччини, заявив про можливість швидкого виділення Україні понад €3 млрд додаткової допомоги. Про це пише Le Monde 4 березня.

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Деталі 

  • Мерц зазначив, що 5 березня він проведе переговори з чинним канцлером Олафом Шольцом, щоб домовитися про розблокування військової підтримки для України. 
  • Ця допомога була запланована ще у 2024 році, але її реалізацію призупинили. «Ми очікуємо, що кошти будуть надані найближчим часом», – наголосив він.
  • Консервативна та соціал-демократична партії Німеччини висловили намір здійснити «безпрецедентні вкладення» у зміцнення національної оборони й економіки через побоювання, що США можуть дистанціюватися від європейських справ. 
  • Мерц наголосив: «З огляду на загрози нашій свободі та миру в Європі, наш девіз у сфері оборони – «за будь-яку ціну». 

Контекст 

Німеччина є другим після США постачальником військової допомоги Україні. 20 листопада країна передала черговий пакет, включно з дронами, гаубицями Panzerhaubitze 2000 і боєприпасами 155 мм. Напередодні Борис Пісторіус анонсував 4000 AI-дронів для України, але відмовився надавати ракети Taurus. 2 грудня Шольц пообіцяв до кінця 2024 року поставити шосту систему IRIS-T і пускові установки Patriot.

10 січня Der Spiegel повідомив, що канцлер заблокував €3 млрд допомоги, яку підтримували Бербок і Пісторіус. Пакет включав три системи IRIS-T, снаряди, ракети Patriot, 10 гаубиць і боєприпаси. Шольц виступив проти, вважаючи, що немає потреби поспішити.

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