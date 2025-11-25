Естонська компанія Bolt уклала партнерство з китайською Pony AI для інтеграції технології автономного водіння четвертого рівня у свій парк. Компанія планує вийти на ринок повністю безпілотних поїздок у Європі вже з 2026 року, пише Euronews .

Деталі

Співпраця, про яку Bolt оголосила 25 листопада, має привезти на європейський ринок автомобілі з автономним керуванням рівня L4. Ці машини здатні самостійно керувати в більшості ситуацій без участі людини та без водія-наглядача.

На старті партнери планують зосередитися на реальних тестах, валідації безпеки та створенні користувацького досвіду перед масштабуванням у містах ЄС та інших європейських країнах.

Bolt очікує, що зможе запустити повністю безпілотні перевезення в ЄС протягом року після перших розгортань, запланованих на 2026-й.

«Автономні транспортні засоби змінять спосіб пересування людей і перевезення вантажів, і Bolt пишається тим, що співпрацює з Pony AI в процесі розширення масштабів застосування технології автономного водіння», – зазначив Маркус Вілліг, засновник і гендиректор Bolt.

Контекст

Компанія, заснована в Естонії у 2013 році, працює у понад 50 країнах і 600 містах, має понад 200 млн клієнтів і у 2024 році отримала €2 млрд виручки, 80% з якої припало на райдхейлінг. Вілліг наголошує, що автономні технології можуть збільшити бізнес Bolt у 100 разів, але попереджає: інвестиції в автономне водіння в Європі значно відстають від Китаю та США.

Партнерство з Pony AI має посилити позиції китайського розробника в Європі, використовуючи масштаб Bolt та її досвід взаємодії з регуляторами, пише sifted.

Pony AI вже має дозвіл на тестування в Люксембурзі, де розташований її європейський R&D-хаб. За даними компанії, вона накопичила 55 млн км тестових поїздок і має 720 роботаксі, що працюють у Пекіні, Гуанчжоу, Шанхаї та Шеньчжені.

Європейський ринок автономного транспорту розвивається повільніше, ніж китайський і американський, через фрагментоване регулювання та нижчий рівень інвестицій. На тлі конкуренції глобальних гравців платформи з великою присутністю, такі як Bolt, стають ключовим мостом для виходу технологічних компаній на континент.

Для ЄС автономні технології є стратегичним питанням: майже 10% економіки пов’язано з автомобілебудуванням, і відставання у сфері самокерованих авто може посилити залежність від США та Китаю.

17 жовтня стало відомо, що китайська Pony AI та європейський автовиробник Stellantis уклали угоду про спільну розробку безпілотних таксі для Європи.