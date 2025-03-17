Британский премьер Стармер готов к размещению миротворцев в Украине «на годы» – The Times

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер готов к длительному размещению британских военных в Украине для поддержания мира и предотвращения нового вторжения России. Об этом пишет The Times .

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На этой неделе в Лондоне начальники обороны из Великобритании, Франции, Турции, Канады и Австралии обсудят детали миссии. Лондон с союзниками рассматривает отправку до 30 000 миротворцев.

По данным издания, Стармер готов бессрочно размещать британские войска в Украине вместе с союзниками, чтобы обеспечить мир, заявив, что они останутся до тех пор, пока это будет необходимо.

В то же время он ушел от ответа, позволят ли миротворцам стрелять по российским солдатам в случае атаки. Детали «правил ведения боя» планируют обсудить в ближайшее время.

Контекст

16 февраля Стармер объявил о готовности отправить британские войска в Украину в рамках соглашения. Великобритания и Франция, единственные ядерные государства Европы, возглавили переговоры с участием не менее 12 стран, включая Польшу, Нидерланды, Германию, а также государства Северной Европы и Балтии.

17 февраля на срочном совещании в Париже лидерам Европы представили общую стратегию Лондона и Парижа по созданию миротворческих сил. Это явилось ответом на начало мирных переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, вызывая опасения, что США могут отступить от поддержки Украины после заключения соглашения.

По данным The Washington Post, европейские страны рассматривают возможность введения от 25 000 до 30 000 военных для «успокоения» или «сдерживания» в составе нескольких бригад.