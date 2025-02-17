Велика Британія готова відправити в Україну війська для забезпечення миру – Стармер

Велика Британія готова відправити в Україну війська для контролю за виконанням будь-яких мирних угод. Про це сказав 16 лютого премʼєр-міністр країни Кір Стармер в інтервʼю The Telegraph .

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«Я кажу це не легковажно. Я дуже глибоко відчуваю відповідальність у звʼязку з потенційною небезпекою для британських військовослужбовців», – сказав Стармер.

Будь-яка роль у забезпеченні безпеки України допоможе посилити безпеку всієї Європи, вважає британський премʼєр.

«Закінчення цієї війни, коли б воно не настало, не може стати просто тимчасовою паузою перед тим, як Путін знову нападе», – наголосив Стармер.

За його словами, Лондон може зіграти «унікальну роль» і стати «мостом» між Європою і США в процесі врегулювання військового конфлікту в Україні.

«Мир приходить через силу. Але можливе і зворотне. Слабкість веде до війни», – заявив Стармер.

Контекст

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україні потрібно 100 000 миротворців для контролю над лінією розмежування.

Група європейських держав без публічного розголосу працює над планом розміщення миротворчих сил в Україні, оскільки увага США зосереджена на інших пріоритетах, за даними джерел AP. За даними AP, ще у грудні 2024 року лідери та міністри оборони Великої Британії, Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів і Польщі зустрілися у Брюсселі з президентом України Володимиром Зеленським та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте для обговорення можливих сценаріїв.

Питання миротворчої місії вперше ініціював президент Франції Емманюель Макрон на початку 2024 року, проте тоді ця ідея викликала критику. 9 грудня Зеленський заявив, що Україна може подумати і попрацювати над пропозицією Макрона про відправку частини військ до України.

Наразі рішення про формат миротворчого контингенту залежить від умов потенційної мирної угоди та військової ситуації на фронті.