Британський прем’єр Стармер готовий до розміщення миротворців в Україні «на роки» – The Times

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер готовий до тривалого розміщення британських військових в Україні для підтримки миру та запобігання новому вторгненню Росії. Про це пише The Times .

Деталі

Цього тижня в Лондоні начальники оборони з Британії, Франції, Туреччини, Канади й Австралії обговорять деталі місії. Лондон із союзниками розглядає відправку до 30 000 миротворців.

За даними видання, Стармер готовий безстроково розміщувати британські війська в Україні разом із союзниками, щоб забезпечити мир, заявивши, що вони залишаться доти, «доки це буде необхідно».

Водночас він уникнув відповіді, чи дозволять миротворцям стріляти по російських солдатах у разі атаки. Деталі «правил ведення бою» планують обговорити найближчим часом.

Контекст

16 лютого Стармер оголосив про готовність відправити британські війська в Україну в рамках угоди. Велика Британія та Франція, єдині ядерні держави Європи, очолили переговори за участю щонайменше 12 країн, включно з Польщею, Нідерландами, Німеччиною, а також державами Північної Європи та Балтії.

17 лютого на терміновій нараді в Парижі лідерам Європи представили спільну стратегію Лондона і Парижа щодо створення миротворчих сил. Це стало відповіддю на початок мирних переговорів між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, викликаючи побоювання, що США можуть відступити від підтримки України після укладення угоди.

За даними The Washington Post, європейські країни розглядають можливість введення від 25 000 до 30 000 військових для «заспокоєння» чи «стримування» у складі кількох бригад.