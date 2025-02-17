Страны Европы рассматривают отправку до 30 000 военных в Украину в рамках мирного соглашения – WP

Европейские страны рассматривают вариант отправки в Украину от 25 000 до 30 000 военнослужащих в рамках соглашения о прекращении войны, пишет The Washington Post 17 февраля со ссылкой на источники. Эти силы «успокоения» или «сдерживания» будут состоять из нескольких бригад.

Ключевые факты

Европейские лидеры рассуждают об отправке войск в Украину в рамках соглашения о прекращении огня и зондируют вопрос о том, какую военную поддержку США получат. Вашингтон также ищет ответы на вопросы о вооружении и силах, которые могли бы предоставить европейские страны, утверждают источники издания.

В то время как Вашингтон отверг возможность размещения американских войск в Украине, европейские чиновники заявляют, что команда Трампа не исключает перспективы поддержки европейских сил и спрашивает, какая поддержка США может потребоваться.

По словам четырех официальных лиц, европейские запросы включают возможности разведки, наблюдения, а также потенциальное воздушное прикрытие или некоторую помощь с противовоздушной обороной для защиты сил.

По словам чиновников, в последние дни состоялись более серьезные консультации по этому вопросу через направленный США в европейские столицы запрос о силах и технике, которые они могли бы выделить для Украины.

По последним данным, европейский план предусматривает силы «успокоения» или «сдерживания» из нескольких бригад, вероятно, от 25 000 до 30 000 военнослужащих, которые не будут размещены вдоль линии столкновения, но готовы продемонстрировать силу, если российские войска попытаются возобновить войну. Отмечается, что эти силы будут поддержаны большим количеством военных вне Украины на случай, если им нужно будет быстро наращивать силы и продвигаться.

По словам двух официальных лиц, Франция уже подсчитала, что может выделить около 10 000 военнослужащих.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил 16 февраля, что он готов разместить британские войска в Украине в рамках соглашения. Франция и Великобритания, единственные два ядерных государства среди европейских стран, оказались в авангарде дискуссий, в которых приняли участие, по меньшей мере, дюжина стран, включая Польшу, Нидерланды, Германию, а также страны Северной Европы и Балтии.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил The Washington Post, что плану понадобится нечто большее, чем политическая поддержка США. «У нас есть дискуссии между европейскими странами и США о том, что может сделать каждая страна. В течение следующих нескольких недель это должно стать более конкретным с точки зрения цифр», – сказал он.

Контекст

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украине нужно 100 000 миротворцев для контроля над линией разграничения.

Вопросы миротворческой миссии впервые инициировал президент Франции Эмманюэль Макрон в начале 2024 года, однако тогда эта идея вызвала критику. 9 декабря Зеленский заявил, что Украина может подумать и поработать над предложением Макрона об отправке части войск в Украину.

Группа европейских государств без публичной огласки работает над планом размещения миротворческих сил в Украине, поскольку внимание США сосредоточено на других приоритетах, по данным источников AP. Как отмечает АР, еще в декабре 2024 года лидеры и министры обороны Великобритании, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов и Польши встретились в Брюсселе с президентом Украины Владимиром Зеленским и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте для обсуждения возможных сценариев.