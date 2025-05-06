Бундестаг со второй попытки избрал Фридриха Мерца канцлером Германии

Немецкий парламент 6 мая со второй попытки избрал представителя Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца новым канцлером Германии, пишет Bloomberg .

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Мерц получил 325 голосов из необходимых 316 во втором туре голосования в Бундестаге. Таким образом он станет десятым канцлером в истории ФРГ.

Первый тур голосования, состоявшийся утром, не принес Мерцу абсолютного большинства – он набрал всего 310 голосов.

Этот результат стал первым подобным случаем после Второй мировой войны, когда кандидат в канцлеры не смог получить поддержку с первой попытки. Неудача повлекла шок среди депутатов, поскольку голосование считалось формальностью для утверждения Мерца во главе коалиционного правительства.

Из-за тайного характера голосования не поддержавшие кандидата имена депутатов от ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) остались неизвестными. В целом коалиция ХДС/ХСС и СДПГ имеет 328 мест в Бундестаге из 630.

Вызовы для нового канцлера

Фридрих Мерц возглавит коалиционное правительство, сформированное ХДС/ХСС и СДПГ, в сложное для Германии время. Ему придется взять на себя управление самой большой экономикой Европы, решая вопросы экономической стабильности, энергетической политики и внешнеполитических вызовов. Переход власти от предыдущего канцлера Олафа Шольца (СДПГ) к Мерцу произошел на фоне беспрецедентной ситуации, что может осложнить формирование сильного политического лидерства.

Неудача в первом туре голосования и необходимость второго тура указывают на потенциальные трудности, с которыми Мерц столкнется, пытаясь объединить коалицию и обеспечить эффективное управление.

Ожидается, что новое правительство сосредоточится на ключевых реформах, в частности, в экономической и социальной сферах, а также на укреплении позиций Германии на международной арене.

Контекст

В феврале после досрочных выборов в Бундестаг консервативный блок ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз / Христианско-социальный союз) занял первое место, а 69-летнего Фридриха Мерца называли будущим канцлером.

Выборы показали фрагментацию политического ландшафта Германии, где ни одна партия не может сформировать правительство самостоятельно.

До этого единственный случай, когда кандидату на должность канцлера не удалось получить абсолютное большинство, произошел в 1972 году.

Германия стоит перед вызовами: экономическая стагнация, энергетический кризис и рост популярности правых сил, что усложняет политические договоренности.