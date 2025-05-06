Бундестаг з другої спроби обрав Фрідріха Мерца канцлером Німеччини

Німецький парламент 6 травня з другої спроби обрав представника Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) Фрідріха Мерца новим канцлером Німеччини, пише Bloomberg .

Деталі

Мерц отримав 325 голосів із необхідних 316 у другому турі голосування у Бундестазі. Таким чином, він стане десятим канцлером в історії ФРН.

Перший тур голосування, що відбувся вранці, не приніс Мерцу абсолютної більшості – він набрав лише 310 голосів.

Цей результат став першим подібним випадком після Другої світової війни, коли кандидат у канцлери не зміг отримати підтримку з першої спроби. Невдача спричинила шок серед депутатів, адже голосування вважалося формальністю для затвердження Мерца на чолі коаліційного уряду.

Через таємний характер голосування імена депутатів від ХДС/ХСС та Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), які не підтримали кандидата, залишилися невідомими. Загалом коаліція ХДС/ХСС і СДПН має 328 місць у Бундестазі з 630.

Виклики для нового канцлера

Фрідріх Мерц очолить коаліційний уряд, сформований ХДС/ХСС та СДПН, у складний для Німеччини час. Йому доведеться взяти на себе управління найбільшою економікою Європи, вирішуючи питання економічної стабільності, енергетичної політики та зовнішньополітичних викликів. Перехід влади від попереднього канцлера Олафа Шольца (СДПН) до Мерца відбувся на тлі безпрецедентної ситуації, що може ускладнити формування сильного політичного лідерства.

Невдача в першому турі голосування та необхідність другого туру вказують на потенційні труднощі, з якими Мерц зіткнеться, намагаючись об’єднати коаліцію та забезпечити ефективне управління.

Очікується, що новий уряд зосередиться на ключових реформах, зокрема в економічній та соціальній сферах, а також на зміцненні позицій Німеччини на міжнародній арені.

Контекст

У лютому після дострокових виборів до Бундестагу консервативний блок ХДС/ХСС (Християнсько-демократичний союз / Християнсько-соціальний союз) посів перше місце, а 69-річного Фрідріха Мерца називали майбутнім канцлером.

Вибори показали фрагментацію політичного ландшафту Німеччини, де жодна партія не може сформувати уряд самостійно.

До цього єдиний випадок, коли кандидату на посаду канцлера не вдалося отримати абсолютної більшості, стався 1972 року.

Німеччина стоїть перед викликами: економічна стагнація, енергетична криза та зростання популярності правих сил, що ускладнює політичні домовленості.