Фрідріху Мерцу не вистачило голосів у Бундестазі для обрання канцлером Німеччини

Лідер німецьких консерваторів Фрідріх Мерц не набрав потрібної кількості голосів у Бундестазі для обрання канцлером у першому турі голосування 6 травня. Це стало несподіваною перешкодою для його коаліції з соціал-демократами, пише Reuters .

Деталі

Мерц, чия партія ХДС/ХСС перемогла на федеральних виборах у лютому з 28,5% голосів, отримав лише 310 голосів у нижній палаті парламенту, повідомила спікерка Бундестагу Юлія Кльокнер.

Для перемоги йому не вистачило шести голосів. Кльокнер оголосила перерву в сесії, щоб парламентські групи обговорили подальші кроки.

Бундестаг має 14 днів для обрання канцлера абсолютною більшістю. Нове голосування може відбутися вже 7 травня.

5 травня ХДС/ХСС уклала коаліційну угоду із Соціал-демократичною партією (СДПН), яка набрала лише 16,4% – найгірший результат в історії післявоєнної Німеччини.

Коаліція з СДПН мала забезпечити стабільне правління, але невдача Мерца у першому турі підкреслює складність досягнення консенсусу, зазначило агентство.

Контекст

У лютому після дострокових виборів до Бундестагу консервативний блок ХДС/ХСС (Християнсько-демократичний союз / Християнсько-соціальний союз) посів перше місце, а 69-річного Фрідріха Мерца називали майбутнім канцлером.

Вибори показали фрагментацію політичного ландшафту Німеччини, де жодна партія не може сформувати уряд самостійно.

До цього єдиний випадок, коли кандидату на посаду канцлера не вдалося отримати абсолютної більшості, стався 1972 року.

Німеччина стоїть перед викликами: економічна стагнація, енергетична криза та зростання популярності правих сил, що ускладнює політичні домовленості.