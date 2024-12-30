Доля украинцев, оптимистично смотрящих в будущее страны, сократилась с 73% до 57% – опрос КМИС

В Украине наблюдается снижение доли оптимистично смотрящих в будущее страны, свидетельствует опрос Киевского международного института социологии (КМИС), проведенный 2-17 декабря. В конце 2022 года 88% опрошенных считали, что Украина через 10 лет будет процветающей страной в ЕС, к декабрю 2023-го их доля сократилась до 73%, а к декабрю 2024 года – до 57%.

Ключевые факты

Согласно опросу, с 5% до 28% выросла доля тех, кто считает, что в Украине через 10 лет будет разрушенная экономика.

Хотя доля оптимистов снизилась за последний год на 16 процентных пунктов, но не все из них превратились в пессимистов (их доля выросла на 9 процентных пунктов). То есть, значительная часть украинцев больше говорят о высокой неопределенности.

Инфографика: КМИС

За последний год стало меньше опрошенных, которые считают, что украинцы понемногу преодолевают противоречия и двигаются к сплоченной политической нации – с 69% в декабре 2023 года до 53% в декабре 2024-го.

В то же время с 25% до 33% стало больше тех, кто считает, что противоречия только усугубляются и украинцы идут в раскол (и также с 6% до 14% стало больше тех, кто имеет неопределенные мнения по этому вопросу).

Поэтому все равно около половины украинцев (53%) верят в движение к единству, а доля тех, кто верит в движение к расколу, хоть и тревожно значительна, но уступает условным оптимистам.

По данным КМИС, нынешние оценки единения в обществе значительно лучше, чем были в 2020 году.

Инфографика: КМИС

Контекст

КМИС провел всеукраинский опрос общественного мнения «Омнибус» методом телефонных интервью (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров, во всех регионах (подконтрольная правительству Украины территория) было опрошено 985 респондентов.

Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины. Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% – для показателей, близких к 10%, 1,8% – для показателей, близких до 5%.