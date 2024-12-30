Частка українців, які оптимістично дивиться в майбутнє країни, скоротилася з 73% до 57% – опитування КМІС

В Україні спостерігається зниження частки тих, хто оптимістично дивиться в майбутнє країни, свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведене 2-17 грудня. Наприкінці 2022 року 88% опитаних вважали, що Україна через 10 років буде процвітаючою країною в ЄС, до грудня 2023 року їх частка скоротилася до 73%, а до грудня 2024 року – до 57%.

Ключові факти

Згідно із опитуванням, з 5% до 28% зросла частка тих, хто вважає, що Україна через 10 років матиме зруйновану економіку.

Хоча частка оптимістів знизилася за останній рік на 16 процентних пунктів, але не всі з них перетворилися на песимістів (їх частка зросла на 9 процентних пунктів). Тобто значна частина українців більше говорять про високу невизначеність.

Інфографіка: КМІС

За останній рік поменшало опитаних, які вважають, що українці потроху долають суперечності та рухаються до згуртованої політичної нації – з 69% у грудні 2023 року до 53% у грудні 2024 року.

Водночас з 25% до 33% стало більше тих, хто вважає, що суперечності лише поглиблюються і українці йдуть до розколу (і також з 6% до 14% стало більше тих, хто має невизначені думки з цього питання).

Тож, все одно є близько половини українців (53%), які вірять в рух до єдності, а частка тих, хто вірить у рух до розколу, хоч і є тривожно значною, але поступається умовним оптимістам.

За даними КМІС, нинішні оцінки єднання в суспільстві значно кращі, ніж були у 2020 році.

Інфографіка: КМІС

Контекст

КМІС провів власне всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус» методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів, у всіх регіонах (підконтрольна уряду України територія) було опитано 985 респондентів.

Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України. Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% – для показників, близьких до 10%, 1,8% — для показників, близьких до 5%.