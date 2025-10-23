Деталі

Внаслідок обстрілу були пошкоджені об’єкти генерації та передачі електроенергії. Складна ситуація на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Одещині.

«Роботи тривають цілодобово. Порівняно з іншими країнами, українські енергетики сьогодні працюють найшвидше. Намагаємося шукати нетипові рішення для того, щоб полегшити ситуацію, але ситуація насправді складна», – наголосила вона.

Наразі в Україні діють графіки погодинних обмежень електроенергії. Їх скасовуватимуть поступово, відповідно до темпів відновлення обладнання та мереж, уточнила Гринчук.

«Як далі буде розвиватися ситуація з обмеженнями, залежатиме від того, наскільки швидко ми зможемо відновитися», – уточнила вона.

Контекст

Обмеження запроваджено для населення замість аварійних відключень. Раніше графіки погодинних відключень застосовували лише в Чернігівській області, а після масованих атак РФ на енергосистему 10 жовтня відключення стосувалися переважно промисловості.

У ніч із 21 на 22 жовтня російські війська здійснили масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, в Одеській області росіяни атакували Ізмаїл, завдавши пошкоджень енергетичним та портовим об’єктам. Для атаки РФ використала 405 ударних безпілотників, 11 балістичних, девʼять крилатих, чотири аеробалістичні та чотири керовані авіаційні ракети. За попередньою інформацією Повітряних сил, протиповітряна оборона знищила або придушила 349 повітряних цілей.

Графіки для населення поступово почали вводити 22 жовтня.

У четвер, 23 жовтня, у більшості областей України з 07:00 до 23:00 вимушено будуть застосовуватися заходи обмеження споживання.