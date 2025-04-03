Чеський виробник снарядів збільшив дохід в Україні за 2024 рік учетверо

Дохід чеської компанії Czechoslovak Group (CSG) в Україні за 2024 рік зріс учетверо – з €0,4 млрд у 2023-му до €1,7 млрд, йдеться у повідомленні виробника 3 квітня. Україна стала другим за величиною ринком для CSG, який є одним з найбільших виробників і постачальників зброї в Центральній Європі.

Ключовы факти

За минулий рік загальні консолідовані доходи CSG досягли €4 млрд, що на 131% більше порівняно з 2023 роком, йдеться у фінансовому звіті групи. Основну частину виручки (83,6%) забезпечив оборонний сектор, зокрема підрозділ CSG Defence, який приніс €3,3 млрд (77,6% усіх продажів).

Чеський оборонний холдинг у 2024-му збільшив доходи від продажів в Україні учетверо – з €0,4 млрд до €1,7 млрд.

Україна стала другим за величиною ринком для CSG, забезпечивши 42,8% виручки, та майже зрівнявшись за значенням із ринками решти країн Європи, які без України принесли 43,5%. Це підкреслює стратегічну важливість України для холдингу CSG, який розробляє та постачає стратегічно важливу продукцію, системи й технології для оборонного, аерокосмічного, автомобільного та інших секторів у понад 110 країн світу.

На ринках Європейського союзу CSG зафіксувала зростання виручки на 90%, до €1 млрд, тоді як на своєму внутрішньому ринку в Чехії виручка майже подвоїлася до €0,5 млрд. Придбання The Kinetic Group збільшило виторг у США на 16%, до €0,3 млрд.

Компанії групи CSG постачають Україні військову техніку з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Головну роль у цих поставках відіграє Excalibur Army. Із березня 2022 року компанія передала Україні кілька сотень одиниць важкої техніки (танки, бойові машини піхоти, реактивні системи залпового вогню, самохідні гаубиці) та 1,6 млн одиниць великокаліберних боєприпасів.

Контекст

Група CSG, власником якої є чеський підприємець Міхал Стрнад, постачає технології по всьому світу. Група фокусується на розробці та виробництві стратегічно важливих продуктів, систем і технологій у сфері оборони, аерокосмічної галузі, автомобільної промисловості та інших секторах. Ключові виробничі підприємства групи розташовані в Чехії, Словаччині, Іспанії, Італії, Індії, Великій Британії та США. CSG експортує свою продукцію по всьому світу.

Серед ключових підприємств CSG – чеський виробник автомобілів Tatra Trucks, словацький виробник артилерійських боєприпасів MSM Group, американський виробник боєприпасів малого калібру The Kinetic Group та чеський виробник радарних систем Eldis. CSG об’єднує понад 14 000 працівників у своїх інтегрованих і афілійованих компаніях.

CSG – одна з компаній, які підтримували Україну задовго до вторгнення РФ. У 2018 році компанії-члени CSG поставили в Україну десятки самохідних гаубиць та бойових машин піхоти. Після 24 лютого 2022-го компанії Czechoslovak Group здійснили більш суттєві поставки військової техніки в Україну, CSG інтенсивно співпрацює у постачанні великокаліберних боєприпасів в Україну в рамках чеської ініціативи (Czech Ammunition Initiative).

У жовтні 2024 року CSG та «Українська бронетехніка» підписали угоду про співпрацю у виробництві 155-мм боєприпасів в Україні з 2025-го. Планується, що у 2025 році в рамках співпраці буде вироблено 100 000 одиниць боєприпасів, а у 2026-му щорічний обсяг виробництва перевищить 300 000 одиниць.