Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

«Черноморка» открывает ресторан в Бухаресте

Forbes

1 хв читання

Ресторан мережі «Чорноморка» /предоставлено пресс-службой

«Черноморка» открывает ресторан в Бухаресте Фото предоставлено пресс-службой

Сеть ресторанов «Черноморка» планирует открыть первое заведение в столице Румынии, Бухаресте, этой зимой, сообщили 17 декабря 2025-го на официальной Instagram-странице сети.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1259 грн замість 1799 грн. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє знижка 30% 🎁

Детали

  • В Бухаресте сеть открывает ресторан с полным сервисом площадью 280 кв. м, рассчитанный на 98–102 посадочных места, говорит владелица сети Ольга Копылова.
  • Заведение будет работать по адресу Piata Unirii 1, Bucuresti – в торговом центре города.
  • «Бухарест – большой рынок с растущей гастрономической культурой, общий черноморский контекст и близкие кулинарные традиции позволяют органично интегрировать украинский бренд в местную среду», – отмечает Копылова.
  • Инвестиции в новое заведение в команде не раскрывают. Они будут включать подготовку помещения, оборудование, запуск операционных процессов, логистику, обучение персонала и маркетинговый старт, отмечает владелица.
  • Открытие ресторана в Бухаресте запланировано на февраль–март 2026-го.

Контекст

Ольга Копылова основала сеть «Черноморка» в 2016 году, которая до большой войны работала только в Украине, а после 2022-го вышла за границу.

В сети – 30 «Черноморок» в Украине, из которых четыре – собственные, 11 – в Молдове и ЕС. Плюс четыре «Анчоусные», а также рестораны Kozy, «Чикапуля», «Дом 1921», «Устрицы и Гуси».

Выручку сети Копылова не раскрывает. Прирост – 29% за первое полугодие, с учетом Украины, ЕС и Молдовы, уточняют в пресс-службе.

В сентябре 2025-го глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев обвинил сеть в «серой» деятельности на своей странице в Telegram. Совладелица ответила на обвинения в интервью Forbes Ukraine.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні