Сеть ресторанов «Черноморка» планирует открыть первое заведение в столице Румынии, Бухаресте, этой зимой, сообщили 17 декабря 2025-го на официальной Instagram-странице сети.

Детали

В Бухаресте сеть открывает ресторан с полным сервисом площадью 280 кв. м, рассчитанный на 98–102 посадочных места, говорит владелица сети Ольга Копылова.

Заведение будет работать по адресу Piata Unirii 1, Bucuresti – в торговом центре города.

«Бухарест – большой рынок с растущей гастрономической культурой, общий черноморский контекст и близкие кулинарные традиции позволяют органично интегрировать украинский бренд в местную среду», – отмечает Копылова.

Инвестиции в новое заведение в команде не раскрывают. Они будут включать подготовку помещения, оборудование, запуск операционных процессов, логистику, обучение персонала и маркетинговый старт, отмечает владелица.

Открытие ресторана в Бухаресте запланировано на февраль–март 2026-го.

Контекст

Ольга Копылова основала сеть «Черноморка» в 2016 году, которая до большой войны работала только в Украине, а после 2022-го вышла за границу.

В сети – 30 «Черноморок» в Украине, из которых четыре – собственные, 11 – в Молдове и ЕС. Плюс четыре «Анчоусные», а также рестораны Kozy, «Чикапуля», «Дом 1921», «Устрицы и Гуси».

Выручку сети Копылова не раскрывает. Прирост – 29% за первое полугодие, с учетом Украины, ЕС и Молдовы, уточняют в пресс-службе.

В сентябре 2025-го глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев обвинил сеть в «серой» деятельности на своей странице в Telegram. Совладелица ответила на обвинения в интервью Forbes Ukraine.