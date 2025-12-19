Мережа ресторанів «Чорноморка» планує відкрити перший заклад у столиці Румунії, Бухаресті, цієї зими, повідомили 17 грудня 2025-го на офіційній Instagram-сторінці мережі.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1259 грн замість
1799 грн. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє знижка 30% 🎁
Деталі
- У Бухаресті мережа відкриває ресторан із повним сервісом площею 280 кв. м, розрахований на 98–102 посадкові місця, каже власниця мережі Ольга Копилова.
- Заклад працюватиме за адресою Piata Unirii 1, Bucuresti – у торговому центрі міста.
- «Бухарест – великий ринок зі зростаючою гастрономічною культурою, спільний чорноморський контекст і близькі кулінарні традиції дозволяють органічно інтегрувати український бренд у місцеве середовище», – зазначає Копилова.
- Інвестиції у новий заклад у команді не розкривають. Вони включатимуть підготовку приміщення, обладнання, запуск операційних процесів, логістику, навчання персоналу та маркетинговий старт, зазначає власниця.
- Відкриття ресторану в Бухаресті заплановане на лютий–березень 2026-го.
Контекст
Ольга Копилова заснувала мережу «Чорноморка» у 2016 році, яка до великої війни працювала лише в Україні, а після 2022-го вийшла за кордон.
У мережі – 30 «Чорноморок» в Україні, з яких чотири – власні, 11 – в Молдові та ЄС. Плюс чотири «Анчоусні», а також ресторани Kozy, «Чікапуля», «Дім 1921», «Устриці і Гуси».
Виторг мережі Копилова не розкриває. Приріст – 29% за перше півріччя, з урахуванням України, ЄС і Молдови, уточнюють у пресслужбі.
У вересні 2025-го голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев звинуватив мережу у «сірій» діяльності на власній сторінці в Telegram. Співвласниця відповіла на звинувачення в інтерв’ю Forbes Ukraine.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.