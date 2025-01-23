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Конкурентный океан. Владелец «Черноморки» Ольга Копылова запускает сеть из 35 рыбных магазинов в Киеве. Сработает ли идея?

Александр Шарипов /из личного архива
Александр Шарипов
Forbes

2 хв читання

Рибний прилавок /Иллюстрация Shutterstock

«Черноморка» запускает сеть рыбных маркетов, онлайн-магазин и доставку Фото Иллюстрация Shutterstock

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На территории столичного жилищного комплекса «Варшавский» откроется первый магазин «Черноморка online». До конца года Ольга Копылова планирует открыть 35 таких магазинов и, возможно, запустить франшизу. Почему ресторатор решила пойти в ритейл?

У владелицы «Черноморки» Ольги Копыловой амбициозные планы. Она уже объявила о запуске устричных автоматов. Это не все. «Черноморка» запускает сеть рыбных магазинов в столичных жилых комплексах, рассказала Копылова.

Первый магазин откроется в конце января в жилом массиве «Варшавский», говорит Копылова. Его площадь – 80 кв. м. Площадь всех последующих магазинов – от 50 до 80 кв. м.

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