Конкурентный океан. Владелец «Черноморки» Ольга Копылова запускает сеть из 35 рыбных магазинов в Киеве. Сработает ли идея?

На территории столичного жилищного комплекса «Варшавский» откроется первый магазин «Черноморка online». До конца года Ольга Копылова планирует открыть 35 таких магазинов и, возможно, запустить франшизу. Почему ресторатор решила пойти в ритейл?

У владелицы «Черноморки» Ольги Копыловой амбициозные планы. Она уже объявила о запуске устричных автоматов. Это не все. «Черноморка» запускает сеть рыбных магазинов в столичных жилых комплексах, рассказала Копылова.

Первый магазин откроется в конце января в жилом массиве «Варшавский», говорит Копылова. Его площадь – 80 кв. м. Площадь всех последующих магазинов – от 50 до 80 кв. м.