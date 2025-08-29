Дания в этом году выделит около €1,4 млрд на финансирование производства оружия для Украины украинскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в рамках так называемой датской модели. Об этом сообщил министр обороны страны Троэльс Лунд Поульсен, пишет «Европейская правда».
Подробности
- Поульсен высоко оценил эффективность этой модели, которая предусматривает финансирование союзниками изготовления необходимого оружия Украине на украинских предприятиях, и призвал к ее расширению. Он отметил, что в прошлом году Дания заключила контракты по этой схеме на €600 млн.
- «Я ожидаю, что в этом году мы инвестируем примерно €1,4 млрд непосредственно в украинские компании ОПК. Выводы впечатляют: во-первых, украинский ОПК действует значительно быстрее европейских компаний, выполняя заказы за месяцы, а не годы. Во-вторых, это финансово выгодно», – заявил министр.
- Он выразил надежду, что к «датской модели» присоединится больше стран. «Сегодня мы услышали много слов поддержки о расширении этого подхода, и это радует», – добавил Поульсен.
- Министр также подчеркнул, что Украина нуждается в усиленной военной поддержке, и эта потребность является срочной. «Время работает против нас. Если мы не будем действовать сейчас, цена в долгосрочной перспективе будет гораздо выше. У нас нет другого выбора», – подчеркнул он.
Контекст
В апреле 2024 года Дания стала первой страной, выделившей $28,5 млн на закупку оружия и военной техники, произведенных в Украине. Этот шаг положил начало новой модели финансирования Вооруженных Сил Украины, известной как «датская модель».
Суть инициативы состоит в том, что правительство Дании финансирует украинские предприятия оборонно-промышленного комплекса. Украина определяет приоритетные проекты, нуждающиеся в поддержке, а датские специалисты оценивают способность производителей выполнять контракты.
Детальнее о том, какие виды вооружения закупаются, как Украине удалось убедить партнеров поддержать эту модель и какие страны готовы присоединиться к инициативе, читайте в материале.
