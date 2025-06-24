Министры обороны Украины Рустем Умеров и Дании Троэльс Лунд Поульсен в Гааге подписали Письмо о намерениях, которое открывает возможности для совместного производства украинского оружия на территории Дании. Об этом говорится в сообщении Минобороны от 24 июня.

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«В Гааге вместе с датским коллегой Троэльсом Лундом Поульсеном мы подписали Письмо о намерениях, которое является первым шагом к реализации инициативы Build with Ukraine, начатой ​​во время предыдущей встречи в формате «Рамштайн», – отметил Умеров.

По его словам, Дания уже выделила 500 млн крон ($80 млн) на запуск украинского оборонного производства на своей территории. Все созданные в рамках этого проекта мощности будут направлены на укрепление Вооруженных Сил Украины.

«Это важный стратегический шаг, который усиливает нашу общую обороноспособность, стабилизирует цепи поставок, открывает новые перспективы для обмена технологиями и интеграции оборонных секторов наших стран», – подчеркнул Умеров.

Контекст

В апреле 2024 года Дания стала первопроходцем, выделив $28,5 млн на приобретение вооружения и военной техники, изготовленных в Украине. Это решение положило начало новому механизму поддержки Вооруженных Сил Украины, известному как «датская модель».

Суть этой инициативы состоит в том, что правительство Дании финансирует украинские оборонные предприятия. Украина определяет ключевые проекты, нуждающиеся в инвестициях, а датские специалисты проверяют производителей, оценивая их способность выполнять контракты.

Детальнее о том, какие виды вооружения закупаются и как Украине удалось убедить партнеров поддержать эту модель, а также какие страны готовы присоединиться к инициативе Дании, читайте в материале.