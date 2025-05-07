Правительство выделило более 100 млн грн грантов для перерабатывающих предприятий

Министерство экономики одобрило 21 заявку на гранты для перерабатывающих предприятий на сумму 103,3 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 7 мая.

Подробности

Данные средства, выделенные в рамках программы «Сделано в Украине», предприятия могут использовать для запуска или развития производства после выполнения условий программы.

Гранты направлены на модернизацию и расширение мощностей. Из них шесть грантов на 31,4 млн грн профинансирует Минэкономики, остальные 15 – Государственная служба занятости.

Среди получателей – производители продуктов питания, текстиля, кормов, медицинских товаров, электрооборудования, беспилотников, а также предприятия дерево- и металлообработки.

В 2025 году Минэкономики утвердило 71 заявку на 343 млн грн, а в 2024-м – 375 грантов на 1,8 млрд грн.

Новая волна подачи заявок стартовала 28 апреля. Документы можно подать через «Дію».

Контекст

Грантовая программа «Собственное дело», которую Министерство экономики запустило в июле 2022 года в рамках проекта «еРабота», продолжает поддерживать малый бизнес в Украине. В 2024 году 438 участников стали победителями 22-й волны отбора и получат 106 млн грн на развитие предприятий.

С начала года почти 10 000 участников уже получили грантовую поддержку на сумму свыше 2,5 млрд грн.

24 декабря правительство упростило условия участия для ветеранов. Кроме того, предприниматели, которые уплатят налоги на сумму полученного гранта, смогут по желанию претендовать на дополнительное финансирование.