Уряд спростив отримання грантів ветеранами для відкриття власного бізнесу

Кабінет міністрів зробив більш доступними гранти для ветеранів для започаткування власної справи в межах урядової програми єРобота, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 24 грудня.

Ключові факти

Він зазначив, що уряд приділяє велику увагу підтримці розвитку ветеранського бізнесу, започатковуючи різноманітні програми. Так, зокрема, вже 1100 ветеранів та їхніх рідних отримали понад 500 млн грн грантових коштів для старту та розвитку бізнесу.

«Сьогодні Уряд ухвалює постанову, яка робить ветеранські гранти ще більш доступними. Даємо захисникам можливість обирати строки реалізації проекту: три, п’ять або сім років», – зазначив Шмигаль.

Він додав, що підприємці, які протягом визначеного строку виплатять податки на суму гранту, за бажанням додатково отримають ще одну грантову виплату.

Прем’єр нагадав, що в цілому уряд реалізує низку важливих програм для українського бізнесу. Зокрема, понад 22 000 мікрогрантів видала держава громадянам для започаткування власної справи, ще майже 1,2 млрд грн грантів видано аграріям на тепличне господарство та садівництво, підтримуються підприємці у межах оновленої комплексної програми «Зроблено в Україні».

На засіданні Уряду прийнято також рішення щодо покращення надання психологічної допомоги ветеранам, повідомив прем’єр. «Розширюємо склад мультидисциплінарних медичних команд, а також підвищуємо граничний обсяг коштів, які держава відшкодовує недержавним закладам, що лікують ветеранів», – зазначив Шмигаль.

Контекст

єРобота є урядовою програмою безповоротних грантів для бізнесу. Ці кошти допомагають підприємцям розвиватися, реалізувати ідеї, масштабувати справу та створювати нові робочі місця. За останні два роки програмою єРобота скористалося понад 20 000 підприємців, які отримали майже 5 млрд грн підтримки.

Урядовий проєкт «єРобота» є однією зі складових політики «Зроблено в Україні» та включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності й створення робочих місць. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів для ветеранів і другого з їхнього подружжя, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладання саду та винограднику, тепличного господарства. Подача заявки на всі напрямки програми «єРобота» здійснюється через портал «Дія».

За грантовою програмою «Власна Справа» українці можуть отримати мікрогрант від 50 000 до 250 000 грн. Кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення.