Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Дмитрий Липпа покинул пост гендиректора Оператора ГТС

Анастасия Дэйна /Сергей Пириев для Forbes Ukraine
Анастасия Дэйна
Forbes

1 хв читання

Дмитрий Липпа 9 апреля досрочно завершил работу на позиции генерального директора ОГТСУ. Начиная с 10 апреля временно исполняющим обязанности главы компании назначен Владислав Медведев, до этого работавший операционным директором, сообщается на сайте Оператора ГТС.

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз

Подробности

  • Решение о назначении Медведева принял наблюдательный совет компании на заседании 4 апреля. Медведев будет управлять компанией до завершения конкурсного отбора нового главы.
  • На заседании наблюдательный совет также избрал в состав дирекции ОГТСУ директора по закупкам Бориса Любича.

Контекст

В феврале Липпа объявил о своем уходе с должности после завершения отопительного сезона 2024/2025.

Владислав Медведев пришел в ОГТСУ в октябре 2020 года. Сначала занимал должность директора по трансформации и операционной эффективности, с июня 2024 – операционного директора.

До 2020 года работал на разных должностях в PricewaterhouseCoopers (PwC), в том числе в нефтегазовом секторе. Окончил экономический факультет Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко.

2024 год ОГТСУ завершил с прибылью 2,8 млрд грн – это в четыре раза меньше, чем в 2023-м. Сокращение прибыли в компании объясняют, в частности, переоценкой стоимости активов.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні