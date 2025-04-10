Дмитрий Липпа покинул пост гендиректора Оператора ГТС

Дмитрий Липпа 9 апреля досрочно завершил работу на позиции генерального директора ОГТСУ. Начиная с 10 апреля временно исполняющим обязанности главы компании назначен Владислав Медведев, до этого работавший операционным директором, сообщается на сайте Оператора ГТС.

Подробности

Решение о назначении Медведева принял наблюдательный совет компании на заседании 4 апреля. Медведев будет управлять компанией до завершения конкурсного отбора нового главы.

На заседании наблюдательный совет также избрал в состав дирекции ОГТСУ директора по закупкам Бориса Любича.

Контекст

В феврале Липпа объявил о своем уходе с должности после завершения отопительного сезона 2024/2025.

Владислав Медведев пришел в ОГТСУ в октябре 2020 года. Сначала занимал должность директора по трансформации и операционной эффективности, с июня 2024 – операционного директора.

До 2020 года работал на разных должностях в PricewaterhouseCoopers (PwC), в том числе в нефтегазовом секторе. Окончил экономический факультет Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко.

2024 год ОГТСУ завершил с прибылью 2,8 млрд грн – это в четыре раза меньше, чем в 2023-м. Сокращение прибыли в компании объясняют, в частности, переоценкой стоимости активов.