Украина должна запустить экспорт оружия через международные платформы до конца года – Зеленский

Forbes

1 хв читання

В Украине началась подготовка к системному экспорту находящегося в профиците украинского оружия. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая на третьем международном Форуме оборонных индустрий в Киеве. Цель – обеспечить финансирование производства критически необходимых вооружений для фронта.

Подробности

  • «Пора запускать экспорт нашего украинского оружия – тех видов оружия, которые у нас в профиците. Они могут быть экспортированы, чтобы обеспечить финансирование тех видов оружия, которые особенно нужны сегодня здесь, в Украине», – заявил глава государства.
  • Ключевые элементы экспортной системы поручено разработать и представить правительству, Офису президента, секретарю СНБО и другим ответственным структурам.
  • Уже достигнуты договоренности о создании экспортно-импортных платформ в Европе, США и на Ближнем Востоке, уточнил Зеленский.
  • «Задача – до конца года запустить в работу эти ключевые платформы», – подчеркнул президент. Он также ожидает, что открытие экспорта и запуск совместных предприятий с привлечением иностранных инвестиций позволит масштабировать украинскую оборонную промышленность.

Контекст

В 2024 году производственный потенциал ВПК Украины вырос с $12 млрд до $35 млрд, благодаря чему Украина сама производит более 30% оружия и боеприпасов, которые используют на поле боя Силы обороны.

23 сентября на сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Зеленский объявил, что Украина начнет экспорт вооружений, чтобы показать партнерам современные системы, опробованные в боевых условиях. Впоследствии стало известно, что Украина создает экспортные хабы в США, Европе, на Ближнем Востоке и в Африке на фоне возобновления продажи оружия.

