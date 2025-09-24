Украина решила открыть экспорт вооружений, чтобы продемонстрировать партнерам современные системы, проверенные в реальных боевых условиях, заявил президент Владимир Зеленский во время всеобщих дебатов Генеральной Ассамблеи ООН 24 сентября 2025 года. Он также подчеркнул необходимость новой архитектуры безопасности из-за расширения российской агрессии, слабости международных институтов и угрозы распространения дронов.

Подробности

Экспорт вооружения. Украина решила открыть экспорт оружия. Речь идет о современных системах, проверенных на поле боя. По словам Зеленского, Киев хочет продемонстрировать партнерам надежность своих оборонных разработок: Это мощные системы, проверенные на реальной войне. Мы хотим показать нашим партнерам, что они надежны и современны. Нам есть что показать – то, что проверено в реальных условиях».

Украинская дальнобойность. У Украины нет тяжелых ракет, но есть дроны, способные преодолевать 2000–3000 км. Зеленский отметил, что у Украины просто не было другого выбора, как создавать такое оружие для самозащиты.

Война касается всех. Президент подчеркнул, что мир не может оставаться в стороне. Он напомнил, что война в Украине влияет на все страны прямо или косвенно. Зеленский обратился к мировым лидерам с вопросом, готовы ли они и дальше поддерживать торговлю с Россией, зная, что она финансирует войну: «Это касается всех. Будет ли Россия, благодаря торговле с вами, и дальше финансировать эту войну? Это зависит от вас».

Остановить Путина. Зеленский заявил, что агрессия России уже вышла за пределы Украины. Российские дроны летают над Европой, а операции РФ проходят в разных странах. Он считает, что единственный выход – создание новой архитектуры безопасности. К этому процессу уже присоединились более 30 стран в рамках «Коалиции желающих». Зеленский также подчеркнул, что дешевле остановить Путина сейчас, чем защищать каждый порт и строить бункеры.

Угроза от дронов. Президент обратил внимание на то, как дроны изменили правила войны. Если раньше они были только у крупных государств, то теперь дроны доступны тысячам людей. По его словам, научиться убивать с дронов стало проще, чем с ножа или бомбы: «Сейчас уже десятки тысяч людей научились профессионально убивать с помощью дронов». Зеленский напомнил, что даже Северная Корея объявила об испытаниях ударных дронов. В будущем, по его словам, появятся дроны, которые сами будут принимать решение об атаке без участия человека. Он призвал установить международные правила использования искусственного интеллекта в военной сфере.

Слабость международных институтов. Президент подчеркнул, что Россия продолжает обстрелы Запорожской АЭС, несмотря на риски. По его словам, причина – слабая реакция международных организаций. Он напомнил о нарушении воздушного пространства Польши и Эстонии, вмешательстве в дела Молдовы и примере Грузии.

Риск для Молдовы. Зеленский призвал ЕС не допустить потери Молдовы. «Мы уже потеряли Грузию в Европе. Права человека и европейский характер государственной системы там только сокращаются. Грузия находится в зависимости от России. И на протяжении многих лет Беларусь также движется к зависимости от России. Европа не может позволить себе потерять и Молдову», – подчеркнул президент.

Контекст

23 сентября, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Дональд Трамп подверг резкой критике страны, продолжающие покупать энергоресурсы в России, и пригрозил РФ введением «жестких тарифов». Он также призвал другие государства присоединиться к этим мерам. Кроме того, вместе с президентом Зеленским Трамп провел краткую пресс-конференцию, где поддержал идею, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, нарушающие воздушное пространство членов Альянса.

Отношения между Украиной и США стали более близкими, а сотрудничество, в частности разведывательное, значительно усилилось, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News во время визита в США.