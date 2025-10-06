В Україні розпочалася підготовка до системного експорту української зброї, яка перебуває в профіциті. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на третьому міжнародному Форумі оборонних індустрій у Києві. Мета – забезпечити фінансування виробництва критично необхідних озброєнь для фронту.

Деталі

«Настав час запускати експорт нашої української зброї – тих видів зброї, які в нас у профіциті. Вони можуть бути експортовані, щоб забезпечити фінансування для тих видів зброї, які особливо потрібні сьогодні тут, в Україні», – заявив глава держави.

Ключові елементи експортної системи доручено розробити і представити уряду, Офісу президента, секретарю РНБО та іншим відповідальним структурам.

Вже досягнуто домовленостей про створення експортно-імпортних платформ у Європі, США та на Близькому Сході, уточнив Зеленський.

«Завдання – до кінця року запустити в роботу ці ключові платформи», – наголосив президент. Він також очікує, що відкриття експорту та запуск спільних підприємств із залученням іноземних інвестицій дасть змогу масштабувати українську оборонну промисловість.

Контекст

У 2024 році виробничий потенціал ВПК України зріс з $12 млрд до $35 млрд, завдяки чому Україна наразі сама виробляє понад 30% зброї та боєприпасів, що використовують на полі бою Сили оборони.

23 вересня на сесії Генеральної Асамблеї ООН президент Зеленський оголосив, що Україна розпочне експорт озброєнь, щоб показати партнерам сучасні системи, випробувані в бойових умовах. Згодом стало відомо, що Україна створює експортні хаби в США, Європі, на Близькому Сході та в Африці на тлі відновлення продажу зброї.