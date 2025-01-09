До та після. Maxar показав супутникові знімки масштабних пожеж у районі Лос-Анджелеса (фото)

Лос-Анджелес поринув у найстрашнішу за останні десятиліття природну катастрофу через лісові пожежі, спричинені поривами ураганного вітру, пише Newsweek і оприлюднює надані компанією Maxar Technologies супутникові знімки. Вогонь продовжує швидко поширюватися, щонайменше пʼятеро людей загинули, понад 100 000 людей були змушені евакуюватися.

Ключові факти

За останніми даними, не менше 5 людей загинуло і понад 1000 будівель знищені пожежами в районі Лос-Анджелеса. Пожежі почалися у вівторок, вогонь швидко поширюється через сильний вітер. Приписи про евакуацію отримали, за різними даними, від 130 000 до 150 000 осіб у різних районах штату.

Хвиля лісових пожеж, що охопила Лос-Анджелес з кількох фронтів, у четвер наблизилася до символічного серця кіноіндустрії США після того, як нова пожежа спалахнула на пагорбах з видом на Голлівудський бульвар та Алею слави.

Щонайменше шість окремих лісових пожеж вирували в окрузі Лос-Анджелес 9 січня вранці. Три з них були позначені як «контрольовані на 0%», включаючи пожежу Palisades на заході, пожежу Eaton на сході та меншу пожежу Sunset у Hollywood Hills.

На знімках Maxar Technologies, показано різні райони Південної Каліфорнії до та після початку пожеж.

На перших двох знімках показані будинки, зруйновані вздовж шосе Pacific Coast Highway. В одній точці на береговій лінії можна побачити полумʼя.

Фото: Maxar Technologies Фото: Maxar Technologies Попередній слайд Наступний слайд

Друга пара зображень показує збитки, завдані будинкам біля Fair Oaks Avenue в Альтадені. На фото видно, що деякі будівлі ще горять, а затемнений відтінок зображення може бути викликаний великою кількістю диму, що утворився в результаті пожежі.

Фото: Maxar Technologies Фото: Maxar Technologies Попередній слайд Наступний слайд

На іншому наборі знімків показано полумʼя, що вирує на Іст-Алтадена-Драйв, де знову можна побачити будинки, що горять, на знімку, зробленому 8 січня, після початку пожежі.

Фото: Maxar Technologies Фото: Maxar Technologies Попередній слайд Наступний слайд

На останній парі знімків показаний вид на Марафон-роуд в Альтадені, де видно дим та язики полумʼя.

Фото: Maxar Technologies Фото: Maxar Technologies Попередній слайд Наступний слайд

Пожежники із шести інших штатів США терміново перекидаються до Каліфорнії.

Пожежі спалахнули в особливо вразливий час для Південної Каліфорнії, де кілька місяців не було значних опадів. Потім прийшли потужні вітри Санта-Ана, що приносять сухе пустельне повітря зі сходу до прибережних гір, роздмухуючи лісові пожежі.

Контекст

Каліфорнія має довгу історію лісових пожеж, спричинених лініями електропередачі при сильному вітрі. В останні роки штат пережив низку смертоносних пожеж, більшість із яких вразили сільські райони чи невеликі міста. Влада поки не визначила, що стало причиною кожної з пожеж, що спалахнули навколо міста 7 та 8 січня, коли посилився штормовий вітер.

Президент США Джо Байден схвалив запит губернатора Гевіна Ньюсома і оголосив про велике стихійне лихо, це дозволить виділити федеральне фінансування на тимчасове житло та ремонт будинків, а також недорогі кредити для покриття незастрахованих майнових втрат постраждалих від пожежі. Чинний президент скасував свою майбутню поїздку до Італії.

Повні економічні наслідки від лиха не будуть зрозумілі, доки не буде локалізовано полумʼя. Втім, компанія AccuWeather Inc. оцінила збитки та економічні втрати в $52–57 млрд, заявивши, що це може стати найбільшою лісовою пожежею в історії Каліфорнії.