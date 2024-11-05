До целей долетают только 5% российских дронов-камикадзе – Генштаб ВСУ

В августе, сентябре и октябре 2024 года РФ применила по Украине 4300 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов, имитирующих настоящие «Шахеды». Прямые попадания враждебных БпЛА составляют 5%. Об этом сообщила пресс-служба Воздушных Сил 5 ноября.

Подробности

ПВО Сил обороны Украины за указанный период сбила 3063 вражеских БпЛА, что составляет 71% от общего количества выпущенных дронов-камикадзе.

В отчетах Воздушных Сил появились маркировки «локационно потерянные» – то есть исчезли с радаров, вероятно вследствие активного противодействия РЭБ или по другим причинам. С августа по октябрь таких дронов было 1052 единицы (24%).

Прямые попадания враждебных БпЛА составляют 5%. В то же время разрушения или повреждения могут быть нанесены в результате падения сбитых противовоздушной обороной БпЛА.

Октябрь стал рекордным по запуску ударных вражеских беспилотников; август: 818 – запущено, 701 – сбит, 91 – локационно потерян; сентябрь: 1410 – запущено, 1156 – сбито, 201 – локационно потерян; октябрь: 2072 – запущено, 1206 – сбито, 766 – локационно потеряно.

За аналогичный период в мае, июне и июле 2024 года по территории Украины выпущено 1133 ударных БпЛА. Противовоздушной обороной сбито – 1055, локационно потеряно – 10. Процент убытка за период май–июль 2024-го – около 94%.

Процент прямых попаданий вражеских ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов, имитирующих настоящие «Шахеды», в мае–июле и августе–октябре 2024 года составляет 6 и 5 процентов соответственно.

Контекст

В ночь на 14 октября Россия впервые за 48 суток не атаковала Украину дронами-камикадзе. Стратегическая авиация РФ также не была задействована.

В то же время РФ изменила тактику ударов по энергетике. Враг прицельно обстреливает энергетическую инфраструктуру в Сумской области. На небольшие подстанции местного облэнерго враг тратит десятки дронов.

Новая волна обстрелов привела к тому, что 28 октября в Сумской области и прилегающей к ней Полтавщине ввели аварийные отключения света. Возобновить энергоснабжение удалось в течение 12 часов. Что значит новая тактика России и какую это несет угрозу, читайте в материале Forbes Ukraine.