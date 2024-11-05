До цілей долітають лише 5% російських дронів-камікадзе – Генштаб ЗСУ

У серпні, вересні та жовтні 2024 року РФ застосувала по Україні 4300 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів, що імітують справжні «Шахеди». Прямі влучання ворожих БпЛА становлять 5%. Про це повідомила пресслужба Повітряних Сил 5 листопада.

Деталі

ППО Сил оборони України за вказаний період збила 3063 ворожих БпЛА, що становить 71% від загальної кількості випущених дронів-камікадзе.

У звітах Повітряних Сил з’явились маркування «локаційно втрачені» – тобто зникли з радарів, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ, або через інші причини. Із серпня по жовтень таких дронів було 1052 одиниці (24%).

Прямі влучання ворожих БпЛА становлять 5%. Водночас руйнування чи пошкодження можуть бути завдані внаслідок падіння збитих протиповітряною обороною БпЛА.

Жовтень став рекордним із запуску ударних ворожих безпілотників; серпень: 818 – запущено, 701 – збито, 91 – локаційно втрачено; вересень: 1410 – запущено, 1156 – збито, 201 – локаційно втрачено; жовтень: 2072 – запущено, 1206 – збито, 766 – локаційно втрачено.

За аналогічний період у травні, червні та липні 2024 року по території України випущено 1133 ударних БпЛА. Протиповітряною обороною збито – 1055, локаційно втрачено – 10. Відсоток збиття за період травень–липень 2024-го – близько 94%.

Відсоток прямих влучань ворожих ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів, що імітують справжні «Шахеди», у травні–липні і у серпні–жовтні 2024 року становить 6 та 5 відсотків відповідно.

Контекст

У ніч на 14 жовтня Росія вперше за 48 діб не атакувала Україну дронами-камікадзе. Стратегічна авіація РФ також не була задіяна.

Водночас РФ змінила тактику ударів по енергетиці. Ворог прицільно обстрілює енергетичну інфраструктуру в Сумській області. На невеликі підстанції місцевого обленерго ворог витрачає десятки дронів.

Нова хвиля обстрілів призвела до того, що 28 жовтня на Сумщині та прилеглій до неї Полтавщині запровадили аварійні відключення світла. Відновити енергопостачання вдалося протягом 12 годин. Що означає нова тактика Росії та чим це може загрожувати, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.