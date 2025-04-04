Увеличение инвестиций до €10 млн и открытие еще 135 отделений. Nova Post Europe озвучила планы на 2025 год

Компания «Новая почта» увеличит инвестиции в Европе в 2025 году на 43%, до €10 млн, сообщил CEO Nova Post Europe Александр Лисовец в интервью агентству «Интерфакс-Украина» . В этом году компания изучает возможность выхода на рынки Швейцарии, Бельгии, Португалии и Ирландии.

Ключевые факты

По словам Лисовца, в прошлом году инвестиции компании в Европе составили около €7 млн, на 2025-й планируется €10 млн. «Только в Молдову планируем инвестировать около €2 млн, что в два раза больше, чем в прошлом году. В Молдове, которая является одним из самых динамичных рынков, в 2024 году мы существенно нарастили объемы: выросли втрое», – отметил он, добавив, что Молдова уже генерирует прибыль. Ожидается, что в 2025-м в постоянную прибыль выйдет Польша и Чехия.

В этом году компания изучает возможность выхода на рынки Швейцарии, Бельгии, Португалии и Ирландии. «Это страны, где мы видим потенциал, но пока находимся на этапе анализа рынка и вариантов сотрудничества», – сообщил он, добавив, что при выходе на рынки «Новая почта» использует различные форматы и в каждом случае анализирует, какой будет более эффективным для конкретного рынка.

«Новая почта» в Европе уже открыла 128 отделений и более 87 000 точек сервиса в 16 европейских странах.

«До конца 2025 года мы хотим открыть еще 135 отделений. Это будут отделения на локациях уже работающего бизнеса, таких как магазины или кофейни. В них можно будет получить полный спектр наших услуг», – заявил CEO Nova Post Europe.

В Европе «Новая почта» планирует развивать франчайзинговую модель, но подходит к этому очень осторожно. «В настоящее время тестируем этот формат в Польше и прорабатываем параметры пакета для франчайзи в Европе», – отметил он.

Контекст

Европейский рынок продемонстрировал хорошие результаты: за год «Новая почта» доставила 1,3 млн посылок в страны Европы. В общей сложности в 2024 году компания обработала рекордные 480 млн отправлений, что на 16% больше, чем в 2023-м. В прошлом году компания направила на развитие сети в Украине 1,8 млрд грн инвестиций.

В августе 2024 года «Новая почта» работает в 15 странах, среди которых Украина, Молдова, Польша, Литва, Чехия, Румыния, Германия, Словакия, Эстония, Латвия, Венгрия, Италия, Испания, Франция и Великобритания. Крупнейшая сеть компании развита в Польше, где работает 50 отделений.

За первые девять месяцев 2024-го доход компании составил 30,81 млрд грн, что на 19,7% превышает показатель за тот же период предыдущего года. Однако чистая прибыль уменьшилась на 49% и составила 1,65 млрд грн.