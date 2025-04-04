«Новая почта» открыла отделение в Мадриде, столице Испании. Оно расположено по адресу C. del Cañaveral, 95, Bajos 1, 28029 и позволяет отправлять и получать документы и посылки весом до 30 кг и габаритами до 120×70×70 см. Об этом сообщила пресс-служба компании 4 апреля.

Подробности

Услуги доставки доступны по всему Мадриду, другим городам Испании и в 17 стран Европы. Время доставки из Украины в Испанию составляет от пяти дней, а цена зависит от веса отправления и пункта назначения. Ознакомиться с тарифами можно по ссылке.

По словам СЕО Nova Post в Испании Сергея Карпутева, в настоящее время в стране их услугами пользуются более 18 500 клиентов, среди которых более 350 компаний. Из-за высокого спроса недавно была запущена доставка в Португалию, а в планах расширение сети на юг Испании с открытием отделений в Бенидорме, Марбелье и еще одним в Валенсии.

Мадрид стал седьмым городом в Испании, где «Новая почта» открыла свое отделение. Начиная с 2024 года компания также начала работать в Барселоне, Валенсии, Аликанте, Торревьесе и Малаге.

Отделение НП в Мадриде Фото: пресс-служба компании Отделение НП в Мадриде Фото: пресс-служба компании Фото пресс-служба Новой Почты Предыдущий слайд Следующий слайд

Контекст

В августе 2024 года «Новая почта» работает в 15 странах, среди которых Украина, Молдова, Польша, Литва, Чехия, Румыния, Германия, Словакия, Эстония, Латвия, Венгрия, Италия, Испания, Франция и Великобритания. Самая крупная сеть компании развита в Польше, где работает 50 отделений.

За первые девять месяцев 2024 года доход компании составил 30,81 млрд грн, что на 19,7% превышает показатель за тот же период предыдущего года. Однако чистая прибыль уменьшилась на 49% и составила 1,65 млрд грн.

Европейский рынок продемонстрировал хорошие результаты: за год «Новая почта» доставила 1,3 млн посылок в страны Европы. Всего в 2024 году компания обработала рекордные 480 млн отправлений, что на 16% больше, чем в 2023 году.