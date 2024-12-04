Доходы России от продажи нефти в ноябре сократились на 21% из-за падения мировых цен

Доходы от продажи нефти, являющиеся основным источником финансирования войны России против Украины, принесли бюджету в прошлом месяце 605,2 млрд руб. ($5,8 млрд), что примерно на 21% меньше, чем год назад, свидетельствуют расчеты Bloomberg на основе данных Министерства финансов РФ.

Ключевые факты

Доходы Кремля от продажи нефти в ноябре снижались второй месяц подряд по сравнению с прошлым годом, что было обусловлено снижением цен на сырую нефть в стране.

Снижение произошло после того, как цены на сырую нефть резко упали из-за опасений по поводу излишка предложения на мировом рынке, несмотря на геополитическую напряженность на Ближнем Востоке и ноябрьское решение Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников продолжать удерживать часть баррелей на рынке.

Министерство финансов России рассчитало месячный размер налога исходя из цены $64,72 за баррель нефти марки Urals по сравнению с $81,69 годом ранее.

По расчетам Bloomberg, совокупные доходы России от продажи нефти и газа в ноябре (на долю нефтяной отрасли приходится почти 76% от общего объема) сократились почти на 17%, до 801,7 млрд руб.

Контекст

Снижение доходов от продажи нефти может несколько ограничить способность Кремля финансировать войну в Украине, поскольку война является самой большой статьей расходов страны в этом году.

Россия планирует продолжить увеличивать расходы на национальную оборону и внутреннюю безопасность в 2025 году, а общие затраты достигнут исторического максимума более чем в 13 трлн руб.

Россию устраивают текущие цены на нефть, однако падение ниже $60 за баррель может «создать осложнения для ее экономики и финансовых рынков», заявил Центральный банк страны в отчете о финансовой стабильности.

Альянс ОПЕК+, где Россия является одним из фактических лидеров, 5 декабря должен окончательно утвердить планы политики добычи на первые месяцы 2025 года.