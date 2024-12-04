Доходи Росії від продажу нафти в листопаді скоротилися на 21% через падіння світових цін

Доходи від продажу нафти, які є основним джерелом фінансування війни Росії проти України, принесли бюджету минулого місяця 605,2 млрд руб. ($5,8 млрд), що приблизно на 21% менше ніж рік тому, свідчать розрахунки Bloomberg на основі даних Міністерства фінансів РФ.

Ключові факти

Доходи Кремля від продажу нафти у листопаді знизилися другий місяць поспіль порівняно з минулим роком, що зумовлювалося зниженням цін на сиру нафту в країні.

Зниження відбулося після того, як ціни на сиру нафту різко впали через побоювання з приводу надлишку пропозиції на світовому ринку, незважаючи на геополітичну напруженість на Близькому Сході та листопадове рішення Організації країн-експортерів нафти та її союзників продовжувати утримувати частину барелів на ринку.

Міністерство фінансів Росії розрахувало місячний розмір податку, виходячи з ціни $64,72 за барель нафти марки Urals, порівняно з $81,69 роком раніше.

За розрахунками Bloomberg, сукупні доходи Росії від продажу нафти і газу в листопаді, на частку нафтової галузі припадає майже 76% загального обсягу, скоротилися майже на 17% до 801,7 млрд руб.

Контекст

Зниження доходів від продажу нафти може дещо обмежити здатність Кремля фінансувати війну в Україні, оскільки війна є найбільшою статтею витрат країни цього року.

Росія планує продовжити збільшувати витрати на національну оборону та внутрішню безпеку в 2025 році, а загальні витрати досягнуть історичного максимуму більш ніж у 13 трлн руб.

Росію влаштовують поточні ціни на нафту, проте падіння нижче $60 за барель може «створити ускладнення для її економіки та фінансових ринків», заявив Центральний банк країни у звіті про фінансову стабільність.

Альянс ОПЕК+, де Росія є одним із фактичних лідерів, має 5 грудня остаточно затвердити плани політики видобутку на перші місяці 2025 року.