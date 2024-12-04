Forbes Digital підписка
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Доходи Росії від продажу нафти в листопаді скоротилися на 21% через падіння світових цін

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Доходи від продажу нафти, які є основним джерелом фінансування війни Росії проти України, принесли бюджету минулого місяця 605,2 млрд руб. ($5,8 млрд), що приблизно на 21% менше ніж рік тому, свідчать розрахунки Bloomberg на основі даних Міністерства фінансів РФ.

⚡️ Хто, на вашу думку, заслуговує на звання «Підприємець року 2024»? Дізнайтесь більше про кожного з кандидатів та проголосуйте за посиланням. Ваш голос визначить переможця номінації «Вибір аудиторії».

Ключові факти

  • Доходи Кремля від продажу нафти у листопаді знизилися другий місяць поспіль порівняно з минулим роком, що зумовлювалося зниженням цін на сиру нафту в країні.
  • Зниження відбулося після того, як ціни на сиру нафту різко впали через побоювання з приводу надлишку пропозиції на світовому ринку, незважаючи на геополітичну напруженість на Близькому Сході та листопадове рішення Організації країн-експортерів нафти та її союзників продовжувати утримувати частину барелів на ринку.
  • Міністерство фінансів Росії розрахувало місячний розмір податку, виходячи з ціни $64,72 за барель нафти марки Urals, порівняно з $81,69 роком раніше.
  • За розрахунками Bloomberg, сукупні доходи Росії від продажу нафти і газу в листопаді, на частку нафтової галузі припадає майже 76% загального обсягу, скоротилися майже на 17% до 801,7 млрд руб.

Контекст

Зниження доходів від продажу нафти може дещо обмежити здатність Кремля фінансувати війну в Україні, оскільки війна є найбільшою статтею витрат країни цього року. 

Росія планує продовжити збільшувати витрати на національну оборону та внутрішню безпеку в 2025 році, а загальні витрати досягнуть історичного максимуму більш ніж у 13 трлн руб.

Росію влаштовують поточні ціни на нафту, проте падіння нижче $60 за барель може «створити ускладнення для її економіки та фінансових ринків», заявив Центральний банк країни у звіті про фінансову стабільність.

Альянс ОПЕК+, де Росія є одним із фактичних лідерів, має 5 грудня остаточно затвердити плани політики видобутку на перші місяці 2025 року. 

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні