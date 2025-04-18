Доминирование США в опасности. Техиндустрия опасается последствий торговой войны Трампа для сферы ИИ

Глобальный таможенный режим президента США Дональда Трампа ставит под угрозу его амбиции по поощрению внутреннего производства чипов, одновременно препятствуя целям США по доминированию в гонке искусственного интеллекта, пишет Financial Times 18 апреля. Пошлины и угроза новых ограничений на чипы и вычислительную инфраструктуру могут помешать американским амбициям возглавить гонку ИИ.

Ключевые факты

«Экономическая неопределенность, вызванная тарифами Трампа, может стать величайшим препятствием на пути к преимуществу Америки в сфере искусственного интеллекта», – считает Сраван Кундойяла из консалтинговой компании SemiAnalysis.

Представители отрасли, включая руководителей технологических компаний, экспертов по цепочке поставок и аналитиков, заявили, что эскалация торговой войны президента США, вероятно, помешает расширению вычислительной мощности страны. Технологический сектор обеспокоен тем, что попытки навязать большую локализацию производства микросхем и электроники неумышленно сдержат такие компании, как OpenAI, Google и Microsoft, стремящиеся превзойти своих коллег в Китае в создании передовых систем искусственного интеллекта.

Полупроводники и соответствующее оборудование для производства микросхем, материалы и компоненты были освобождены от приостановленных «взаимных» пошлин президента США, которые были объявлены против десятков торговых партнеров США.

Однако аналитики утверждают, что сохраняющийся таможенный режим, включая 145-процентные пошлины на товары из Китая, по-прежнему приведет к росту стоимости строительства и финансирования заводов по производству оборудования и центров обработки данных ИИ в США.

Исследовательская группа Altana, составляющая карту глобальных цепочек поставок, заявила, что только из-за китайских пошлин американские разработчики центров обработки данных столкнутся с увеличением ежегодных расходов более чем на $11 млрд.

Даже с учетом 32-процентной пошлины, предложенной администрацией Трампа на импорт из Тайваня, лидера по производству микросхем, производство полупроводников в США все равно будет дороже, поскольку пошлины поднимут цены на ключевые инструменты и материалы.

Старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Джеффри Герц заявил, что администрация Трампа все еще имеет возможность устранить риски для своей отрасли ИИ с помощью «намного более широкого потенциального инструментария, использующего политику государственных закупок, изменения в налоговом законодательстве и другие торговые и неторговые меры».

Контекст

Большие технологические группы, включая Microsoft, Google, Amazon и Meta, пообещали потратить $300 млрд на вычислительную инфраструктуру, лежащую в основе ИИ, в 2025 году.

Другие проекты, такие как выделение компанией Taiwan Semiconductor Manufacturing Company $100 млрд на расширение мощностей по производству микросхем в США, помогут поддержать такие амбиции.

Впрочем, представители отрасли предупреждают, что эти усилия сталкиваются с неопределенностью и сбоями, поскольку пошлины Трампа ударяют по сложным глобальным цепочкам поставок, которые обслуживают крупные проекты по вычислениям на основе ИИ.

На этой неделе США объявили, что расследуют последствия импорта полупроводников и ряда сопутствующего оборудования, материалов и компонентов для производства микросхем для национальной безопасности, поскольку пытаются заставить компании перенести производство передового оборудования, связанного с ИИ, в США.

Расследование, известное как расследование по разделу 232, которое может занять до 270 дней, может привести к еще более обременительным требованиям к отрасли. Трамп уже применил полномочия по этому разделу, чтобы ввести 25-процентные пошлины на сталелитейный, алюминиевый и автомобильный секторы.