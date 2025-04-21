За кулисами американского каннабис-бренда Stiiizy с отметкой в ​​$1,5 млрд. Какова стратегия у самого продаваемого в мире бренда марихуаны?

Калифорнийский каннабис-бренд Stiiizy вырос из гаражного стартапа 2017 года в легального единорога с отметкой $1,5 млрд. Компанию преследуют слухи о незаконной деятельности, но бизнес ветерана с корейскими корнями до сих пор обожают. Чем живет империя марихуаны Кима в Лос-Анджелесе?

В складском помещении в центре Лос-Анджелеса, рядом со стриптиз-клубом, Джеймс Ким, гендиректор и соучредитель бренда Stiiizy, открывает дверь одной из своих теплиц.

«Вся эта комната – только деньги», – говорит Ким, 37, руки которого покрыты татуировками, в том числе портретом одного из основателей США Бенджамина Франклина и розой с купюры в $100.

Вейпы, бады и каннабис стоимостью 1,5 миллиарда долларов

Сегодня Stiiizy приносит немало «бенджаминов». Основанная в 2017 году, компания выращивает каннабис, производит вейпы, жевательные конфеты и сушеные шишки и имеет почти 50 фирменных магазинов по всей Калифорнии. Годовая выручка превышает $800 млн. Stiiizy – крупнейший продавец каннабиса в Калифорнии и самый популярный бренд марихуаны в США, по данным аналитической компании Headset. Это вертикально интегрированный гигант, работающий уже в семи штатах: каждый восьмой продукт из каннабиса, проданный в США, имеет маркировку Stiiizy.