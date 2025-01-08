Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

В Украине зарегистрировали первое лекарство из медицинского каннабиса. Когда оно может появиться в аптеках

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Оральные капли испанского бренда стали первым лекарством на основе медицинского каннабиса, официально зарегистрированным в Украине, сообщил благотворительный фонд «Пациенты Украины» и подтвердила народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Ольга Стефанишина 8 января. Ожидается, что уже в начале 2025 года лекарство может появиться в украинских аптеках.

Ключевые факты

  • По словам Стефанишиной, год спустя после принятия закона о легализации медицинского каннабиса украинскую систему на законодательном уровне подготовили к легализации медпрепаратов.
  • «Первый производитель уже зарегистрировал активный фармацевтический ингредиент (АФИ), поэтому скоро первые лекарства появятся в аптеках», – сказала депутат.
  • Кроме оральных капель из каннабиса, в аптеках в скором времени можно будет приобрести твердые капсулы, дентальные пасты и гели. Эти формы лекарств утвердил Минздрав в 2024 году. Еще был одобрен перечень заболеваний и состояний, при которых врачи смогут назначать лечение препаратами с медицинским каннабисом. Лечение будет доступно для пациентов с хронической болью, болезнью Паркинсона, тошнотой и рвотой, вызванными химиотерапией, синдромом Туретта, фармрезистентной эпилепсией, заболеваниями, вызывающими судорожные приступы в детском возрасте, и анорексией вследствие ВИЧ.
  • Лекарство будет отпускаться в аптеках по электронному рецепту врача на имя пациента. Аптеки, которые будут производить лекарства, должны иметь три лицензии: на розничную торговлю, изготовление препаратов и оборот наркотических веществ.
  • «Пациенты Украины» со ссылкой на Минздрав сообщают, что 6 млн пациентов нуждаются в лекарстве на основе медицинского каннабиса.

Контекст

В декабре 2023 года Верховная Рада после долгих дискуссий приняла закон о легализации медицинского каннабиса, который был зарегистрирован в парламенте в июне 2022 года. «Принять закон депутатам помог здравый смысл и личная просьба от президента», – заявила тогда Стефанишина. Врачи-онкологи Украины выступили за принятие законопроекта и подписали соответствующее обращение. Также принять закон о медицинском каннабисе призвал парламент СНБО.

Как будет работать новая фармацевтическая отрасль и кто может инвестировать в новое направление, в материале Forbes Ukraine.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине