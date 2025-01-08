В Украине зарегистрировали первое лекарство из медицинского каннабиса. Когда оно может появиться в аптеках

Оральные капли испанского бренда стали первым лекарством на основе медицинского каннабиса, официально зарегистрированным в Украине, сообщил благотворительный фонд «Пациенты Украины» и подтвердила народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Ольга Стефанишина 8 января. Ожидается, что уже в начале 2025 года лекарство может появиться в украинских аптеках.

Ключевые факты

По словам Стефанишиной, год спустя после принятия закона о легализации медицинского каннабиса украинскую систему на законодательном уровне подготовили к легализации медпрепаратов.

«Первый производитель уже зарегистрировал активный фармацевтический ингредиент (АФИ), поэтому скоро первые лекарства появятся в аптеках», – сказала депутат.

Кроме оральных капель из каннабиса, в аптеках в скором времени можно будет приобрести твердые капсулы, дентальные пасты и гели. Эти формы лекарств утвердил Минздрав в 2024 году. Еще был одобрен перечень заболеваний и состояний, при которых врачи смогут назначать лечение препаратами с медицинским каннабисом. Лечение будет доступно для пациентов с хронической болью, болезнью Паркинсона, тошнотой и рвотой, вызванными химиотерапией, синдромом Туретта, фармрезистентной эпилепсией, заболеваниями, вызывающими судорожные приступы в детском возрасте, и анорексией вследствие ВИЧ.

Лекарство будет отпускаться в аптеках по электронному рецепту врача на имя пациента. Аптеки, которые будут производить лекарства, должны иметь три лицензии: на розничную торговлю, изготовление препаратов и оборот наркотических веществ.

«Пациенты Украины» со ссылкой на Минздрав сообщают, что 6 млн пациентов нуждаются в лекарстве на основе медицинского каннабиса.

Контекст

В декабре 2023 года Верховная Рада после долгих дискуссий приняла закон о легализации медицинского каннабиса, который был зарегистрирован в парламенте в июне 2022 года. «Принять закон депутатам помог здравый смысл и личная просьба от президента», – заявила тогда Стефанишина. Врачи-онкологи Украины выступили за принятие законопроекта и подписали соответствующее обращение. Также принять закон о медицинском каннабисе призвал парламент СНБО.

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