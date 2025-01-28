Помогают управлять дронами. ЕС запретит продажу игровых консолей в Россию в новом пакете санкций

Такие продукты, как PlayStation компании Sony и Xbox от Microsoft, попадут в новый пакет санкций к третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину 22 февраля, сообщила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас, пишет Financial Times . Брюссель заявляет, что вооруженные силы РФ используют игровые консоли для управления ударными беспилотниками.

Ключевые факты

Брюссель предлагает запретить продажу игровых приставок в Россию, чтобы помешать вооруженным силам страны использовать их для управления дронами, атакующими цели в Украине.

«Мы действительно изучаем все типы вещей, помогающих России вести эту войну, чтобы включить их в список санкций, – сказала Каллас журналистам. – Даже консоли для видеоигр , потому что, пожалуй, именно с них они управляют дронами».

, потому что, пожалуй, именно с них они управляют дронами». Запрет ЕС будет направлен на торговцев со стран блока, отправляющих консоли в Россию, включая продавцов подержанных консолей.

Китай является самым крупным поставщиком России, продавшим ей игровых консолей на сумму свыше $120 млн в прошлом году. Цифра 2024 года резко выросла по сравнению с показателем чуть менее $30 млн в 2022-м, когда вторжение России вынудило ряд западных компаний разорвать связи с рынком.

Каллас добавила, что в список также попадут химические вещества , необходимые для российской военной промышленности, а также ограничения на импорт сжиженного природного газа . ЕС запретил почти весь импорт трубопроводного газа и нефти после войны, но в результате закупил больше российского СПГ, достигнув рекордного максимума в 2024 году.

, необходимые для российской военной промышленности, а также ограничения на импорт . ЕС запретил почти весь импорт трубопроводного газа и нефти после войны, но в результате закупил больше российского СПГ, достигнув рекордного максимума в 2024 году. Три дипломата сообщили Financial Times, что предлагаемый пакет санкций также будет включать действия по ограничению импорта российского алюминия. ЕС импортировал более 130 000 т алюминия из России или около 6% общего объема импорта за первые 10 месяцев прошлого года, согласно данным Trade Data Monitor. Промышленность ЕС уже многие годы выступает за запрет легкого металла.

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Контекст

Россия была вынуждена внедрять инновации после того, как западные санкции ограничили доступ к военным деталям и электронике. По данным западной и украинской разведки, Москва использовала основные полупроводники из холодильников и других бытовых приборов для своих ракет и беспилотников.

Три самых крупных производителя игровых консолей – американская компания Microsoft и японские группы Nintendo и Sony – прекратили продажи в России в начале марта 2022 года.

Санкции требуют единогласного одобрения 27 государств – членов ЕС. Существующие ограничения были под угрозой отмены, когда Венгрия пригрозила наложить вето на их плановое шестимесячное продление. Впрочем, 27 января Венгрия отступила, после того как Еврокомиссия пообещала «продолжить переговоры» с Украиной о поставках газа в Европу.