Єврокомісія доєднає до переговорів з Україною про відновлення транзиту газу Угорщину та Словаччину – Reuters

Європейська комісія продовжить переговори з Україною про постачання природного газу до Європи і включить до цих переговорів Угорщину та Словаччину, йдеться у заяві, поширеній дипломатом ЄС та опублікованій агентством Reuters 27 січня. Україна готова відновити транзит газу до Європи, однак не з Росії, а з Азербайджану, заявив 26 січня президент Володимир Зеленський.
Ключові факти
- «Комісія готова продовжити переговори з Україною про постачання до Європи через систему газопроводів на території України, – йдеться у заяві. – Комісія готова включити Угорщину до цього процесу разом із Словаччиною».
- Відповідна заява була зачитана послам ЄС 27 січня вранці перед зустріччю міністрів закордонних справ, на якій обговорюватиметься продовження санкцій щодо Росії, які мають подовжуватись кожні шість місяців.
- Угорщина відкладає подовження санкцій блоку проти Росії. Крайній термін – 31 січня.
- Премʼєр-міністр Віктор Орбан минулого тижня заявив, що санкції завдають збитків економіці Угорщини і що постачання газу через Україну мають відновитися з метою забезпечення енергетичної безпеки блоку.
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Контекст
Постачання російського газу через Україну припинилося 1 січня після закінчення терміну дії транзитного контракту. Словаччина та Угорщина підштовхують ЄС до втручання для відновлення потоків.
Орбан неодноразово закликав до скасування російських санкцій з моменту вторгнення РФ в Україну майже три роки тому.
17 січня стало відомо, що чиновники ЄС розробляють запасні заходи, включаючи використання закону 81-річної давності за участю бельгійського короля, щоб захистити санкції блоку проти Росії на тлі погроз Угорщини накласти вето на їхнє продовження. Королівський указ розглядається як запасний варіант для збереження заморожених €190 млрд в ЄС.
Один з найближчих союзників Дональда Трампа у Європі Орбан підтримав прагнення президента США швидко закінчити війну. Уряд у Будапешті був захоплений зненацька заявою Трампа 22 січня, в якій він пригрозив подальшими санкціями проти Росії, якщо президент Володимир Путін не укладе «угоди» про припинення війни Росії з Україною.
24 січня Орбан закликав Євросоюз чинити тиск на Україну з вимогою відновлення транзиту російського газу до Європи, пов’язавши це питання з продовженням санкцій проти РФ.
26 січня Зеленський повідомив, що Україна готова відновити транзит газу до Європи, однак не російського, а азербайджанського. Він додав, що Україна має гарні відносини з Азербайджаном, а тому готова постачати газ із цієї країни до ЄС через свою територію. «Давати заробляти на своєму видобутку азербайджанцям – із задоволенням. Допомагати Словаччині й іншим країнам – із задоволенням. Якщо йдеться не про російський газ», – сказав президент.
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