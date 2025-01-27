Єврокомісія доєднає до переговорів з Україною про відновлення транзиту газу Угорщину та Словаччину – Reuters

Європейська комісія продовжить переговори з Україною про постачання природного газу до Європи і включить до цих переговорів Угорщину та Словаччину, йдеться у заяві, поширеній дипломатом ЄС та опублікованій агентством Reuters 27 січня. Україна готова відновити транзит газу до Європи, однак не з Росії, а з Азербайджану, заявив 26 січня президент Володимир Зеленський.

Ключові факти

«Комісія готова продовжити переговори з Україною про постачання до Європи через систему газопроводів на території України, – йдеться у заяві. – Комісія готова включити Угорщину до цього процесу разом із Словаччиною».

Відповідна заява була зачитана послам ЄС 27 січня вранці перед зустріччю міністрів закордонних справ, на якій обговорюватиметься продовження санкцій щодо Росії, які мають подовжуватись кожні шість місяців.

Угорщина відкладає подовження санкцій блоку проти Росії. Крайній термін – 31 січня.

Премʼєр-міністр Віктор Орбан минулого тижня заявив, що санкції завдають збитків економіці Угорщини і що постачання газу через Україну мають відновитися з метою забезпечення енергетичної безпеки блоку.

Контекст

Постачання російського газу через Україну припинилося 1 січня після закінчення терміну дії транзитного контракту. Словаччина та Угорщина підштовхують ЄС до втручання для відновлення потоків.

Орбан неодноразово закликав до скасування російських санкцій з моменту вторгнення РФ в Україну майже три роки тому.

17 січня стало відомо, що чиновники ЄС розробляють запасні заходи, включаючи використання закону 81-річної давності за участю бельгійського короля, щоб захистити санкції блоку проти Росії на тлі погроз Угорщини накласти вето на їхнє продовження. Королівський указ розглядається як запасний варіант для збереження заморожених €190 млрд в ЄС.

Один з найближчих союзників Дональда Трампа у Європі Орбан підтримав прагнення президента США швидко закінчити війну. Уряд у Будапешті був захоплений зненацька заявою Трампа 22 січня, в якій він пригрозив подальшими санкціями проти Росії, якщо президент Володимир Путін не укладе «угоди» про припинення війни Росії з Україною.

24 січня Орбан закликав Євросоюз чинити тиск на Україну з вимогою відновлення транзиту російського газу до Європи, пов’язавши це питання з продовженням санкцій проти РФ.

26 січня Зеленський повідомив, що Україна готова відновити транзит газу до Європи, однак не російського, а азербайджанського. Він додав, що Україна має гарні відносини з Азербайджаном, а тому готова постачати газ із цієї країни до ЄС через свою територію. «Давати заробляти на своєму видобутку азербайджанцям – із задоволенням. Допомагати Словаччині й іншим країнам – із задоволенням. Якщо йдеться не про російський газ», – сказав президент.