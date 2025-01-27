ЕС продлил экономические санкции против России еще на полгода (обновлено)

Совет ЕС продлил экономические санкции Евросоюза в отношении РФ еще на шесть месяцев, до 31 июля 2025 года, обосновав это тем, что действия РФ по дестабилизации ситуации в Украине продолжаются, говорится в сообщении пресс-службы 27 января. Экономические меры против РФ были впервые введены в 2014 году, а затем существенно расширены с февраля 2022 года в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину.

Ключевые факты

Обновлено . Совет ЕС решил, что пока действия РФ продолжают нарушать основные нормы международного права, включая, в частности, запрет на применение силы, «целесообразно сохранять в силе все меры, введенные ЕС, и принимать дополнительные меры в случае необходимости».

. Совет ЕС решил, что пока действия РФ продолжают нарушать основные нормы международного права, включая, в частности, запрет на применение силы, «целесообразно сохранять в силе все меры, введенные ЕС, и принимать дополнительные меры в случае необходимости». Санкции ЕС в настоящее время состоят из широкого спектра секторальных мер, включая ограничения на торговлю, финансы, энергетику, технологии и товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши.

Они также охватывают: запрет на импорт или транспортировку по морю сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС, дезактивацию систем SWIFT нескольких российских банков, приостановку вещания и лицензий в Европейском союзе нескольких поддерживаемых Кремлем дезинформационных агентств.

27 января министры иностранных дел стран – членов ЕС договорились продлить санкции против России, сообщила высокая представительница Европейского союза Кая Каллас в соцсети Х. Для того чтобы продлить санкции, нужно согласие всех стран Евросоюза, но Венгрия угрожала наложить вето на продолжение ограничительных мер, действие которых истекает 31 января.

«Европа справляется: министры иностранных дел ЕС только согласились снова продлить санкции против России. Это будет и в дальнейшем лишать Москву доходов для финансирования ее войны», – написала она.

Каллас добавила, что «Россия должна заплатить за ущерб, который она наносит».

По словам главы венгерского МИДа Петера Сиярто, ЕС предоставил Венгрии запрашиваемые ею гарантии безопасности в сфере энергетики. «Венгрия получила запрашиваемые гарантии по энергетической безопасности нашей страны. Еврокомиссия взяла на себя обязательства по защите газопроводов и нефтепроводов, ведущих к государствам – членам Евросоюза», – написал он.

Министр добавил, что «Еврокомиссия также стремится получить от Украины гарантии сохранения поставок нефти в ЕС».

Ранее 27 января Сиярто отметил, что Будапешт будет принимать решение о продлении санкций Евросоюза против РФ в зависимости от наличия подобных гарантий.

Контекст

После 24 февраля 2022 года ЕС принял 15 пакетов санкций в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину. Венгрия неоднократно призывала их упразднить.

В декабре 2024 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан разозлил коллег из ЕС на саммите, заявив, что хочет дождаться инаугурации президента США Дональда Трампа, прежде чем решать, продолжать ли санкции. Этот шаг в последнюю минуту породил перспективу того, что обычно принимаемое дважды в год рутинное решение могло оказаться под угрозой.

17 января стало известно, что чиновники ЕС разрабатывают запасные меры, включая использование закона 81-летней давности с участием бельгийского короля, чтобы защитить санкции блока против России на фоне угроз Венгрии наложить вето на их продление. Королевский указ рассматривается как запасной вариант для сохранения замороженных €190 млрд в ЕС.

24 января Орбан призвал Евросоюз оказывать давление на Украину с целью возобновления транзита российского газа в Европу и увязал этот вопрос с продлением санкций против Москвы. Пока Орбан не выдвинул своих последних требований, возобновление санкций каждые шесть месяцев было обычным делом. Он также потребовал от Украины гарантий того, что основной альтернативный маршрут поставки газа в Венгрию, «Турецкий поток», будет защищен от возможных атак, а также, что маршруты поставки нефти в Венгрию будут защищены.

Украина готова возобновить транзит газа в Европу, но не из России, а из Азербайджана, заявил 26 января президент Владимир Зеленский.

27 января стало известно, что Европейская комиссия продолжит переговоры с Украиной о поставках природного газа в Европу и включит в эти переговоры Венгрию и Словакию.