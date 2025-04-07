ГОТ оштрафовал поставщиков более чем на 6 млн грн за фальсификацию продуктов питания для ВСУ

Государственный оператор тыла наложил штрафы на поставщиков продуктов питания на более чем 6 млн грн за фальсификации продукции для ВСУ. Об этом Forbes Ukraine сообщила пресс-служба ГОТ.

Ключевые факты

ГОТ оштрафовал поставщиков продуктов питания для ВСУ на общую сумму более 6 млн грн в первом квартале 2025 года. Причина – выявление фальсифицированной продукции, в том числе молочных изделий, не соответствующих государственным стандартам.

В 2025 году в контрактах начало четко разграничиваться понятие некачественного и фальсифицированного товара. Это позволило усилить ответственность поставщиков, говорят в пресс-службе ГОТ.

Первыми товарами, подвергшимися углубленной проверке, стали масло крестьянское и сыр кисломолочный сычужный, наиболее уязвимые к фальсификации категории. Образцы изымались непосредственно в воинских частях, чтобы исключить возможность манипуляций.

Из 35 лабораторных испытаний 19 образцов оказались фальсифицированными, в частности из-за содержания немолочных жиров в продукции, что является нарушением ГСТУ. По шести образцам, которые отобраны, ГОТ еще ожидает результатов исследований.

В дальнейшем ГОТ готовится проверить другие категории пищевых продуктов, которые могут быть объектами фальсификации, говорят в пресс-службе.

Контекст

В начале 2023 года, после скандала с «яйцами по 17», Министерство обороны предложило крупнейшим украинским ритейлерам приобщиться к поставкам еды для армии. Договориться не удалось. Среди причин – непредсказуемость объемов заказов и логистика, сетовали ритейлеры.

После создания «Государственного оператора тыла» в конце 2023 года Минобороны сделало вторую попытку привлечь ритейлеров. Согласился только один – совладелец сетей Eva и Varus Руслан Шостак. Для этого он создал отдельную компанию «Ют Компани». Однако в июне 2024 года она не смогла подтвердить финансовую состоятельность, из-за чего ГОТ отклонил ее заявку на продление поставок питания ВСУ на второе полугодие 2024 года.

В итоге ГОТ изменил модель поставок продуктов: всю территорию Украины агентство распределило на 11 секторов.

Компании-поставщики везут товары в распределительные центры, а из них – в воинские части. Исключением являются скоропортящиеся товары (овощи, хлеб, фрукты), которые производитель поставляет напрямую в воинские части. ГОТ контролирует отгрузку и приемку товара вместе с поставщиком, ведет аналитику и проверяет поставщиков.

Компании выбирают на тендерах Prozorro: чье предложение наиболее экономически выгодно, тот и победитель. Дополнительно «Государственный оператор тыла» проверяет способность поставщиков поставлять продукты.

В случае нарушения условий договора ГОТ может поменять поставщика без угроз для бесперебойного обеспечения регионов, отмечают в письменном ответе пресс-службы агентства.

Государство выделило ГОТ в 2024 году 25,9 млрд грн на закупку питания для армии. «Государственный оператор тыла» фактически уплатил поставщикам 21,7 млрд грн. «Разницу Министерство обороны отправило на другие программы», – говорят в пресс-службе ГОТ.