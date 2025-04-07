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ГОТ оштрафовал поставщиков более чем на 6 млн грн за фальсификацию продуктов питания для ВСУ

Александр Шарипов /из личного архива
Александр Шарипов
Forbes

2 хв читання

Державний оператор тилу і закупівлі /иллюстрация Илья Колесник для Forbes Ukraine

Государственный оператор тыла штрафует поставщиков за некачественную еду Фото иллюстрация Илья Колесник для Forbes Ukraine

Государственный оператор тыла наложил штрафы на поставщиков продуктов питания на более чем 6 млн грн за фальсификации продукции для ВСУ. Об этом Forbes Ukraine сообщила пресс-служба ГОТ.

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Ключевые факты

  • ГОТ оштрафовал поставщиков продуктов питания для ВСУ на общую сумму более 6 млн грн в первом квартале 2025 года. Причина – выявление фальсифицированной продукции, в том числе молочных изделий, не соответствующих государственным стандартам.
  • В 2025 году в контрактах начало четко разграничиваться понятие некачественного и фальсифицированного товара. Это позволило усилить ответственность поставщиков, говорят в пресс-службе ГОТ.
  • Первыми товарами, подвергшимися углубленной проверке, стали масло крестьянское и сыр кисломолочный сычужный, наиболее уязвимые к фальсификации категории. Образцы изымались непосредственно в воинских частях, чтобы исключить возможность манипуляций.
  • Из 35 лабораторных испытаний 19 образцов оказались фальсифицированными, в частности из-за содержания немолочных жиров в продукции, что является нарушением ГСТУ. По шести образцам, которые отобраны, ГОТ еще ожидает результатов исследований.
  • В дальнейшем ГОТ готовится проверить другие категории пищевых продуктов, которые могут быть объектами фальсификации, говорят в пресс-службе.

Контекст

В начале 2023 года, после скандала с «яйцами по 17», Министерство обороны предложило крупнейшим украинским ритейлерам приобщиться к поставкам еды для армии. Договориться не удалось. Среди причин – непредсказуемость объемов заказов и логистика, сетовали ритейлеры.

После создания «Государственного оператора тыла» в конце 2023 года Минобороны сделало вторую попытку привлечь ритейлеров. Согласился только один – совладелец сетей Eva и Varus Руслан Шостак. Для этого он создал отдельную компанию «Ют Компани». Однако в июне 2024 года она не смогла подтвердить финансовую состоятельность, из-за чего ГОТ отклонил ее заявку на продление поставок питания ВСУ на второе полугодие 2024 года.

В итоге ГОТ изменил модель поставок продуктов: всю территорию Украины агентство распределило на 11 секторов.

Компании-поставщики везут товары в распределительные центры, а из них – в воинские части. Исключением являются скоропортящиеся товары (овощи, хлеб, фрукты), которые производитель поставляет напрямую в воинские части. ГОТ контролирует отгрузку и приемку товара вместе с поставщиком, ведет аналитику и проверяет поставщиков.

Компании выбирают на тендерах Prozorro: чье предложение наиболее экономически выгодно, тот и победитель. Дополнительно «Государственный оператор тыла» проверяет способность поставщиков поставлять продукты.

В случае нарушения условий договора ГОТ может поменять поставщика без угроз для бесперебойного обеспечения регионов, отмечают в письменном ответе пресс-службы агентства.

Государство выделило ГОТ в 2024 году 25,9 млрд грн на закупку питания для армии. «Государственный оператор тыла» фактически уплатил поставщикам 21,7 млрд грн. «Разницу Министерство обороны отправило на другие программы», – говорят в пресс-службе ГОТ.

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