Еда на 21 млрд грн. Кто кормит украинскую армию Десять самых крупных поставщиков пищи для ВСУ во второй половине 2024-го

В декабре 2023 года Министерство обороны создало новое агентство «Государственный оператор тыла» (ГОТ). В его сфере ответственности – закупка пищи, вещей и горючего для ВСУ. По просьбе Forbes Ukraine ГОТ составил список самых крупных поставщиков пищи для армии

В начале 2023 года, после скандала с «яйцами по 17», Министерство обороны предложило самым крупным украинским ритейлерам приобщиться к поставкам еды для армии. Договориться не удалось. Среди причин – непредсказуемость объемов заказов и логистика, сетовали ритейлеры.

После создания «Государственного оператора тыла» в конце 2023 года Минобороны сделало вторую попытку привлечь ритейлеров. Согласился только один – совладелец сетей Eva и Varus Руслан Шостак. Для этого он создал отдельную компанию «Ют Компани». Однако в июне 2024 года она не смогла подтвердить финансовую состоятельность, из-за чего ГОТ отклонил ее заявку на продление поставок питания ВСУ на второе полугодие 2024 года.