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ДОТ оштрафував постачальників на понад 6 млн грн за фальсифікацію продуктів харчування для ЗСУ

Олександр Шаріпов /з особистого архіву
Олександр Шаріпов
Forbes

2 хв читання

Державний оператор тилу і закупівлі /ілюстрація Ілля Колесник для Forbes Ukraine

Державний оператор тилу штрафує постачальників за неякісну їжу Фото ілюстрація Ілля Колесник для Forbes Ukraine

Державний оператор тилу наклав штрафи на постачальників продуктів харчування на більш ніж 6 млн грн за фальсифікацію продукції для ЗСУ. Про це Forbes Ukraine повідомила пресслужба ДОТ.

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Ключові факти

  • ДОТ оштрафував постачальників продуктів харчування для ЗСУ на загальну суму більш ніж 6 млн грн у першому кварталі 2025 року. Причина – виявлення фальсифікованої продукції, зокрема молочних виробів, які не відповідали державним стандартам.
  • У 2025 році в контрактах почало чітко розмежовуватися поняття «неякісного» та «фальсифікованого» товару. Це дозволило посилити відповідальність постачальників, кажуть у пресслужбі ДОТ. 
  • Першими товарами, які підпали під поглиблену перевірку, стали масло селянське та сир кисломолочний сичужний, які найбільш уразливі до фальсифікації категорії. Зразки відбиралися безпосередньо у військових частинах, щоб виключити можливість маніпуляцій. 
  • Із 35 лабораторних випробувань 19 зразків виявилися фальсифікованими, зокрема через вміст немолочних жирів у продукції, що є порушенням ДСТУ. По шести зразкам, які відібрані, ДОТ ще очікує на результати досліджень.
  • У подальшому ДОТ готується перевірити інші категорії харчових продуктів, які потенційно можуть бути об’єктами фальсифікації, кажуть у пресслужбі. 

Контекст 

На початку 2023 року, після скандалу з «яйцями по 17», Міністерство оборони запропонувало найбільшим українським ритейлерам долучитися до поставок їжі для армії. Домовитися не вдалося. Серед причин – непередбачуваність об’ємів замовлень і логістика, нарікали ритейлери. 

Після створення «Державного оператору тилу» наприкінці 2023 року Міноборони зробило другу спробу залучити ритейлерів. Погодився лише один – співвласник мереж Eva та Varus Руслан Шостак. Для цього він створив окрему компанію «Ют Компані». Однак у червні 2024 року вона не змогла підтвердити фінансову спроможність, через що ДОТ відхилив її заявку на продовження постачання харчування ЗСУ на друге півріччя 2024-го. 

Зрештою ДОТ змінив модель постачання продуктів: усю територію України агенція розподілила на 11 секторів. 

Компанії-постачальники везуть товари до розподільчих центрів, а з них – до військових частин. Виключенням є товари, що швидко псуються (овочі, хліб, фрукти), які виробник постачає напряму до військових частин. ДОТ контролює відвантаження та приймання товару разом із постачальником, веде аналітику і перевіряє постачальників.  

Компанії обирають на тендерах Prozorro: чия пропозиція є найбільш економічно вигідною, той і переможець. Додатково «Державний оператор тилу» перевіряє спроможність постачальників постачати продукти. 

У разі порушення умов договору ДОТ має можливість змінити постачальника без загроз для безперебійного забезпечення регіонів, зазначають у письмовій відповіді пресслужби агенції. 

Держава виділила ДОТ у 2024 році 25,9 млрд грн на закупівлю харчування для армії. «Державний оператор тилу» фактично сплатив постачальникам 21,7 млрд грн. «Різницю Міністерство оборони відправило на інші програми», – кажуть у пресслужбі ДОТ.

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