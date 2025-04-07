ДОТ оштрафував постачальників на понад 6 млн грн за фальсифікацію продуктів харчування для ЗСУ

Державний оператор тилу наклав штрафи на постачальників продуктів харчування на більш ніж 6 млн грн за фальсифікацію продукції для ЗСУ. Про це Forbes Ukraine повідомила пресслужба ДОТ.

Ключові факти

ДОТ оштрафував постачальників продуктів харчування для ЗСУ на загальну суму більш ніж 6 млн грн у першому кварталі 2025 року. Причина – виявлення фальсифікованої продукції, зокрема молочних виробів, які не відповідали державним стандартам.

У 2025 році в контрактах почало чітко розмежовуватися поняття «неякісного» та «фальсифікованого» товару. Це дозволило посилити відповідальність постачальників, кажуть у пресслужбі ДОТ.

Першими товарами, які підпали під поглиблену перевірку, стали масло селянське та сир кисломолочний сичужний, які найбільш уразливі до фальсифікації категорії. Зразки відбиралися безпосередньо у військових частинах, щоб виключити можливість маніпуляцій.

Із 35 лабораторних випробувань 19 зразків виявилися фальсифікованими, зокрема через вміст немолочних жирів у продукції, що є порушенням ДСТУ. По шести зразкам, які відібрані, ДОТ ще очікує на результати досліджень.

У подальшому ДОТ готується перевірити інші категорії харчових продуктів, які потенційно можуть бути об’єктами фальсифікації, кажуть у пресслужбі.

Контекст

На початку 2023 року, після скандалу з «яйцями по 17», Міністерство оборони запропонувало найбільшим українським ритейлерам долучитися до поставок їжі для армії. Домовитися не вдалося. Серед причин – непередбачуваність об’ємів замовлень і логістика, нарікали ритейлери.

Після створення «Державного оператору тилу» наприкінці 2023 року Міноборони зробило другу спробу залучити ритейлерів. Погодився лише один – співвласник мереж Eva та Varus Руслан Шостак. Для цього він створив окрему компанію «Ют Компані». Однак у червні 2024 року вона не змогла підтвердити фінансову спроможність, через що ДОТ відхилив її заявку на продовження постачання харчування ЗСУ на друге півріччя 2024-го.

Зрештою ДОТ змінив модель постачання продуктів: усю територію України агенція розподілила на 11 секторів.

Компанії-постачальники везуть товари до розподільчих центрів, а з них – до військових частин. Виключенням є товари, що швидко псуються (овочі, хліб, фрукти), які виробник постачає напряму до військових частин. ДОТ контролює відвантаження та приймання товару разом із постачальником, веде аналітику і перевіряє постачальників.

Компанії обирають на тендерах Prozorro: чия пропозиція є найбільш економічно вигідною, той і переможець. Додатково «Державний оператор тилу» перевіряє спроможність постачальників постачати продукти.

У разі порушення умов договору ДОТ має можливість змінити постачальника без загроз для безперебійного забезпечення регіонів, зазначають у письмовій відповіді пресслужби агенції.

Держава виділила ДОТ у 2024 році 25,9 млрд грн на закупівлю харчування для армії. «Державний оператор тилу» фактично сплатив постачальникам 21,7 млрд грн. «Різницю Міністерство оборони відправило на інші програми», – кажуть у пресслужбі ДОТ.