Аналитики Dragon Capital снизили прогноз роста ВВП Украины: в 2025 году ожидается 1,7%, а в 2026-м – 1% г/г в связи с завершением «энергетического перемирия» и изменением отношения ЕС к замороженным российским активам. Об этом сообщается в обновленном макропрогнозе инвесткомпании от 29 октября.

Подробности

«В последние месяцы произошли два события, которые существенно повлияют на экономику Украины: фактическое завершение «энергетического перемирия» и изменение отношения ЕС к использованию тела замороженных российских активов. Учитывая их, мы скорректировали наши макроэкономические прогнозы на 2025–2026 гг. с фокусом на сценарий «продолжающейся войны», поскольку его вероятность существенно выросла», – сообщили в Dragon Capital.

Аналитики оценивают, что Украине в 2026–2029 гг. понадобится $75–95 млрд «репарационного кредита» для бюджета, остальные средства потратят на оружие и военное производство. Благодаря этому в 2025–2026 гг. страна может получить $96 млрд внешнего финансирования (по сравнению с $87 млрд в предыдущем прогнозе).

Дефицит госбюджета в 2025 году ожидается рекордным – $50 млрд и останется высоким в 2026-м. Временную поддержку ВВП в четвертом квартале 2025 года будет предоставлять сельское хозяйство.

Прогноз роста ВВП снижен до 1,7% в 2025-м и 1,0% в 2026-м, однако риски дальнейшего ухудшения остаются высокими из-за возможных разрушений критической инфраструктуры.

Dragon Capital прогнозирует рост ВВП Украины на 5% в 2026 году при условии устойчивого перемирия, возобновления инвестиций, возвращения беженцев и старта восстановления, что компенсирует сокращение оборонных расходов.

Аналитики прогнозируют, что фундаментальное инфляционное давление вырастет в ближайшие месяцы из-за повышения расходов бизнеса на энергоснабжение и увеличения бюджетных расходов, но в 2026 году ослабнет из-за стабилизации дефицита рабочей силы и замедления роста зарплат. Потребительская инфляция ожидается на уровне 6,0% г/г до конца 2026 г. после 9,3% в 2025-м.

НБУ оставил учетную ставку на 15,5% годовых и отсрочил ее снижение до января 2026-го, возможна дальнейшая отсрочка, если инфляционное давление будет расти из-за разрушения инфраструктуры или других факторов.

В Dragon Capital прогнозируют, что в 2026 году внешнеторговый дефицит Украины составит $45 млрд, а резервы НБУ вырастут до $50 млрд благодаря снижению импорта электромобилей, импортозамещению в военном производстве, переносу экспорта зерна и увеличении международной помощи.

По обновленному прогнозу, курс гривни достигнет 43,0 грн/долл. США до конца 2025 г. и 44,0 грн/долл. США до конца 2026 г. по сравнению с 43,5 и 46,0 грн/долл. США, ожидаемыми ранее.

Контекст

В прогнозе экономического и социального развития Украины на 2026–2028 годы, уже одобренном постановлением Кабинета Министров №780, по итогам 2025 года ожидается, что номинальный объем ВВП Украины составит 8967,4 млрд грн. А реальный рост ВВП будет на уровне 2,7%.

25 сентября Соболев по результатам встречи с инвесторами в Нью-Йорке заявил, что реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2025 году вырастет на 2%.

19 сентября Госстат сообщил, что рост реального ВВП Украины во II квартале 2025 года замедлился до 0,8% (с 0,9% в I квартале). НБУ в июле снизил свой прогноз роста экономики на 2025 год до 2,1%, правительство – до 2,4%.

Во втором квартале реальный ВВП Украины вырос на 0,8% против второго квартала 2024 года, по данным Госстата. Для сравнения: в первом квартале реальный рост ВВП составил 0,9%. Годом ранее, во втором квартале 2024-го реальный ВВП Украины вырос на 4,0% в годовом выражении.

Международные организации также снизили свои оценки: МВФ ожидает рост ВВП в 2025 году на уровне 2–3%, Всемирный банк – 2% (по сравнению с 6,5%), ЕБРР ухудшил прогноз с 3,3% до 2,5%.