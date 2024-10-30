ЕБРР готов выделить УЗ на обновление парка электровозов €300 млн – Минвосстановление

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит «Укрзализныце» €300 млн на обновление парка электровозов двойного питания. Об этом сообщила пресс-служба Минвосстановления по результатам встречи с представителями ЕБРР 29 октября.

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ЕБРР готов выделить ссуду в размере €300 млн для закупки 50 электровозов, сказал заместитель главы Минвосстановления Тимур Ткаченко.

В то же время, по его словам, благодаря грантовому финансированию по проекту Всемирного банка удастся приобрести еще 30 электровозов на общую сумму $190 млн. Таким образом Украина сможет пополнить локомотивный парк на 80 единиц электровозов двойного питания, подчеркнул он.

Глава УЗ Александр Перцовский отметил важность программы внедрения системы распределенной генерации на железной дороге.

В ближайшее время стороны должны согласовать дедлайн по указанным проектам.

Контекст

В мае этого года УЗ объявила тендер на закупку электровозов. В зависимости от наличия финансирования планировалась закупка 30 или 80 единиц.

Потенциальный поставщик должен разработать и предложить УЗ двухсистемные электровозы (постоянного/переменного тока) с максимальной эксплуатационной скоростью до 120 км/ч.

В зависимости от наличия финансирования контракт будет присужден участнику, предложившему самый выгодный вариант, следующим образом: или 80 локомотивов – в двух отдельных контрактах на 30 и 50 локомотивов, что будет профинансировано за счет гранта Всемирного банка и кредита ЕБРР; или 30 локомотивов по одному контракту, который будет финансироваться за счет поступлений только от Всемирного банка.