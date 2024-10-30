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ЕБРР готов выделить УЗ на обновление парка электровозов €300 млн – Минвосстановление

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит «Укрзализныце» €300 млн на обновление парка электровозов двойного питания. Об этом сообщила пресс-служба Минвосстановления по результатам встречи с представителями ЕБРР 29 октября.

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Подробности

  • ЕБРР готов выделить ссуду в размере €300 млн для закупки 50 электровозов, сказал заместитель главы Минвосстановления Тимур Ткаченко.
  • В то же время, по его словам, благодаря грантовому финансированию по проекту Всемирного банка удастся приобрести еще 30 электровозов на общую сумму $190 млн. Таким образом Украина сможет пополнить локомотивный парк на 80 единиц электровозов двойного питания, подчеркнул он.
  • Глава УЗ Александр Перцовский отметил важность программы внедрения системы распределенной генерации на железной дороге.
  • В ближайшее время стороны должны согласовать дедлайн по указанным проектам.

Контекст

В мае этого года УЗ объявила тендер на закупку электровозов. В зависимости от наличия финансирования планировалась закупка 30 или 80 единиц.

Потенциальный поставщик должен разработать и предложить УЗ двухсистемные электровозы (постоянного/переменного тока) с максимальной эксплуатационной скоростью до 120 км/ч.

В зависимости от наличия финансирования контракт будет присужден участнику, предложившему самый выгодный вариант, следующим образом: или 80 локомотивов – в двух отдельных контрактах на 30 и 50 локомотивов, что будет профинансировано за счет гранта Всемирного банка и кредита ЕБРР; или 30 локомотивов по одному контракту, который будет финансироваться за счет поступлений только от Всемирного банка.

 

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