ЕБРР готов выделить УЗ на обновление парка электровозов €300 млн – Минвосстановление

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит «Укрзализныце» €300 млн на обновление парка электровозов двойного питания. Об этом сообщила пресс-служба Минвосстановления по результатам встречи с представителями ЕБРР 29 октября.
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Подробности
- ЕБРР готов выделить ссуду в размере €300 млн для закупки 50 электровозов, сказал заместитель главы Минвосстановления Тимур Ткаченко.
- В то же время, по его словам, благодаря грантовому финансированию по проекту Всемирного банка удастся приобрести еще 30 электровозов на общую сумму $190 млн. Таким образом Украина сможет пополнить локомотивный парк на 80 единиц электровозов двойного питания, подчеркнул он.
- Глава УЗ Александр Перцовский отметил важность программы внедрения системы распределенной генерации на железной дороге.
- В ближайшее время стороны должны согласовать дедлайн по указанным проектам.
Контекст
В мае этого года УЗ объявила тендер на закупку электровозов. В зависимости от наличия финансирования планировалась закупка 30 или 80 единиц.
Потенциальный поставщик должен разработать и предложить УЗ двухсистемные электровозы (постоянного/переменного тока) с максимальной эксплуатационной скоростью до 120 км/ч.
В зависимости от наличия финансирования контракт будет присужден участнику, предложившему самый выгодный вариант, следующим образом: или 80 локомотивов – в двух отдельных контрактах на 30 и 50 локомотивов, что будет профинансировано за счет гранта Всемирного банка и кредита ЕБРР; или 30 локомотивов по одному контракту, который будет финансироваться за счет поступлений только от Всемирного банка.
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