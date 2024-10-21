Правительство назначило нового главу «Укрзализныци»

Кабинет Министров по представлению наблюдательного совета АО «Укрзализныця» назначил Александра Перцовского главой правления компании сроком на три года. Об этом сообщила пресс-служба УЗ 21 октября.

Подробности

До завершения контракта с УЗ Евгений Лященко, который с марта 2023 года по сегодняшний день занимал должность главы правления, продолжит работать в должности члена правления.

Перцовский работает в УЗ с 2020 года. До этого он занимал должность члена правления и отвечал за пассажирское направление.

По решению правительства с должностей членов правления УЗ уволены Владимир Крот, Орест Логунов и Антон Мишин.

Контекст

7 октября Евгений Лященко написал заявление об уходе с поста главы УЗ. Увольнение произошло после назначения нового профильного министра Алексея Кулебы и присоединения к наблюдательному совету УЗ Александра Камышина, советника президента Владимира Зеленского. Что стоит за увольнением топ-менеджера, в каком состоянии сейчас УЗ, читайте в материале Forbes Ukraine.

В 2023 году «Укрзализныця» вышла на 4,9 млрд грн прибыли против почти 10 млрд грн убытков в 2022-м. В этом году ущерба не избежать, если не изменить принцип тарифообразования, рассказывал Лященко в интервью Forbes Ukraine в июле.

В сентябре этого года Александр Камышин после увольнения с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности вернулся в компанию на должность члена наблюдательного совета.