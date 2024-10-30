ЄБРР готовий виділити УЗ на оновлення парку електровозів €300 млн – Мінвідновлення

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) виділить «Укрзалізниці» €300 млн на оновлення парку електровозів подвійного живлення. Про це повідомила пресслужба Мінвідновлення за результатами зустрічі з представниками ЄБРР 29 жовтня.

Деталі

ЄБРР готовий виділити позику у розмірі €300 млн для закупівлі 50 електровозів, сказав заступник голови Мінвідновлення Тимур Ткаченко.

Водночас, за його словами, завдяки грантовому фінансуванню за проєктом Світового банку вдасться придбати ще 30 електровозів на загальну суму $190 млн. Таким чином, Україна зможе поповнити локомотивний парк на 80 одиниць електровозів подвійного живлення, наголосив він.

Голова УЗ Олександр Перцовський наголосив на важливості програми впровадження системи розподіленої генерації на залізниці.

Найближчим часом сторони мають узгодити дедлайни по вказаних проєктах.

Контекст

У травні цього року УЗ оголосила тендер на закупівлю електровозів. Залежно від наявності фінансування, планувалася закупівля 30 або 80 одиниць.

Потенційний постачальник має розробити та запропонувати УЗ двосистемні електровози (постійного/змінного струму) з максимальною експлуатаційною швидкістю до 120 км/год.

Залежно від наявності фінансування контракт буде присуджено учаснику, який запропонує найвигідніший варіант пропозиції, у такий спосіб: або 80 локомотивів – у двох окремих контрактах на 30 і 50 локомотивів, що буде профінансовано за рахунок гранту Світового банку та кредиту ЄБРР; або 30 локомотивів за одним контрактом, що фінансуватиметься за рахунок надходжень лише від Світового банку.