ЄБРР готовий виділити УЗ на оновлення парку електровозів €300 млн – Мінвідновлення

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) виділить «Укрзалізниці» €300 млн на оновлення парку електровозів подвійного живлення. Про це повідомила пресслужба Мінвідновлення за результатами зустрічі з представниками ЄБРР 29 жовтня.
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Деталі
- ЄБРР готовий виділити позику у розмірі €300 млн для закупівлі 50 електровозів, сказав заступник голови Мінвідновлення Тимур Ткаченко.
- Водночас, за його словами, завдяки грантовому фінансуванню за проєктом Світового банку вдасться придбати ще 30 електровозів на загальну суму $190 млн. Таким чином, Україна зможе поповнити локомотивний парк на 80 одиниць електровозів подвійного живлення, наголосив він.
- Голова УЗ Олександр Перцовський наголосив на важливості програми впровадження системи розподіленої генерації на залізниці.
- Найближчим часом сторони мають узгодити дедлайни по вказаних проєктах.
Контекст
У травні цього року УЗ оголосила тендер на закупівлю електровозів. Залежно від наявності фінансування, планувалася закупівля 30 або 80 одиниць.
Потенційний постачальник має розробити та запропонувати УЗ двосистемні електровози (постійного/змінного струму) з максимальною експлуатаційною швидкістю до 120 км/год.
Залежно від наявності фінансування контракт буде присуджено учаснику, який запропонує найвигідніший варіант пропозиції, у такий спосіб: або 80 локомотивів – у двох окремих контрактах на 30 і 50 локомотивів, що буде профінансовано за рахунок гранту Світового банку та кредиту ЄБРР; або 30 локомотивів за одним контрактом, що фінансуватиметься за рахунок надходжень лише від Світового банку.
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